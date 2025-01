Calciomercato Lazio, presentata offerta ufficiale al Chelsea

Come riportato nel pomeriggio di ieri da Fabrizio Romano, la Lazio ha messo sul piatto del Chelsea 12 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita per Cesare Casadei. Si tratta della prima offerta ufficiale ricevuta dal club londinese per il centrale italiano. Una proposta importante, che ancora non convince a pieno i Blues, ma che è bastata per sorpassare nettamente il Torino per il centrocampista italiano. Da capire se i granata (che sembravano in netto vantaggio, pur senza aver formalizzato offerte) oggi faranno un ulteriore rilancio per il classe 2003, o se invece la pista Lazio si confermerà come quella definitiva e darà a Marco Baroni la mezzala offensiva tanto richiesta per puntellare la zona centrale del campo.

Nell’agosto 2022 il talentuoso centrocampista, all’epoca diciannovenne di proprietà dell’Inter, venne pagato 15 milioni più 5 di bonus. Un discreto investimento per un giocatore non riuscitosi ad imporre in prima squadra. Dopo aver passato la prima metà di campionato nell’U-21 dei Blues, Casadei è stato ceduto in prestito per due mezze stagioni consecutive nella seconda divisione inglese, prima al Reading poi al Leicester, prima di tornare a vestire la maglia del Chelsea. Nel frattempo si è messo in mostra soprattutto nelle Under azzurre. Nell’estate 2023 si è affermato durante il Mondiale Under 20, concluso dagli Azzurrini al secondo posto, vincendo i titoli di capocannoniere e miglior giocatore del torneo. In seguito è salito di categoria e si è imposto come titolare nell’Under 21 allenata da Carmine Nunziata.

Durante questa stagione il tecnico Blues Maresca, che lo aveva già allenato nella mezza stagione di Leicester, non lo ha quasi mai considerato, relegandolo in tribuna con l’eccezione della Conference League, competizione in cui viene schierato titolare. Ecco che quindi la cessione si profila come unica soluzione per iniziare a giocare con continuità in un campionato di vertice. Per pareggiare l’investimento fatto, il Chelsea chiede la stessa cifra con cui lo acquistò. La Lazio ha lasciato intendere che non effettuerà rilanci, quella di ieri rimarrà l’ultima offerta. Le parti continuano a trattare in attesa del rilancio del Toro.

