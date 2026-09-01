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Calciomercato

Calciomercato LIVE: tutte le news, trattative e ufficialità in tempo reale

Set 1, 20262 Lettura

Ultimo giorno di calciomercato prima della chiusura della finestra estiva. Scoprite tutti gli affari nel nostro live dedicato al mercato

COLPO FIORENTINA: ARRIVA GONCALVES DALLO SPORTING
Affare a sorpresa della Fiorentina, che prende il centrocampista Pedro Goncalves dallo Sporting Lisbona. Chiusura in prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5 milioni di euro.

ROMA-LEWELING, ACCELERATA TOTALE
La Roma stavolta sembra davvero vicina a Jamie Leweling, ma sarà corsa contro il tempo per poterlo tesserare. Un aereo dei giallorossi attende il giocatore a Stoccarda, con i giallorossi che hanno raggiunto un accordo con lo Stoccarda e alzato l’offerta al giocatore, ora convinto dopo i ripensamenti di ieri sera. Affare da complessivi 37 milioni di euro: si va di corsa per arrivare a dama.

LAZIO, E’ FATTA PER GUDMUNSSON
Sembra tutto fatto per l’approdo nella capitale di Albert Gudmunsson. L’accordo fra i club è stato infatti raggiunto stamane, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Nuovo colpo quindi per Gattuso, dopo che l’affare che porta a Yanis Begraoui sembra essere in dirittura d’arrivo. Giocatore atteso nella capitale già oggi per le visite mediche.

MANU KONÉ RESTA ALLA ROMA. SI INSISTE PER GITTENS
Koné non andrà al Chelsea, decisivo il no di Gasperini alla cessione del francese. La Roma continua invece a spingere per Jamie Gittens. L’inglese è il preferito di Gasperini per l’attacco e i giallorossi ci stanno provando. Vivi anche i contatti per Leweling nonostante il no del giocatore di ieri sera.

Kenan Yildiz of FC Juventus under pressure from Manu Kone of AS Roma during the match of 16th day of the Serie A Championship between F.C. Juventus and A.S.Roma at the Allianz Stadium on Dec 20, 2025 in Turin, Italy. during Juventus FC vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Torino, Italy, December 20 2025

TORINO, UFFICIALE L’ARRIVO DI BELGHALI
Colpo ufficiale sulla fascia per il Torino, che ha chiuso per Rafik Belghali dall’Hellas Verona a titolo definitivo: operazione da 7 milioni più bonus.

JONATHAN DAVID SALUTA LA JUVENTUS E VOLA A MADRID
Jonathan David sta lasciando proprio in questi minuti Torino per raggiungere Madrid e diventare un nuovo giocatore dell’Atletico. Affare chiuso con la Juventus in prestito con diritto di riscatto, entro oggi visite e firma sul contratto per stare dentro i tempi di chiusura del mercato.

Jonathan David of Juventus FC during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

ROMA, INTRIGO ESTERNO: LEWELING NON VUOLE PARTIRE
Jamie Leweling, salvo sorprese, non sarà un nuovo giocatore della Roma. Il tedesco, nonostante tra giallorossi e Stoccarda fosse tutto sistemato sul lato economico, ha deciso di non lasciare infatti il club: una scelta secondo molti dettata da ragioni personali.

LAZIO E FIORENTINA LAVORANO A UNO SCAMBIO
Lazio e Fiorentina sono in contato da questa notte per uno scambio che coinvolge due attaccanti: Albert Gudmundsson potrebbe approdare nella Capitale, mentre il percorso inverso direzione Firenze spetterebbe a Matteo Cancellieri.

UFFICIALE: JUAN JESUS AL VENEZIA
Il Venezia ha ufficializzato l’acquisto di Juan Jesus. Il difensore arriva in laguna da svincolato.

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