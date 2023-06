FIORENTINA: LUKEBAKIO IN LISTA, IL SOGNO E’ BERARDI – Il club viola ha individuato in Lukebakio un profilo interessante come nuova ala d’attacco, visto l’imminente addio di Riccardo Saponara. I contatti vanno avanti da giorni ma non c’è stata nessuna offerta ufficiale. La prima scelta dei viola, però, resta Domenico Berardi del Sassuolo: per l’esterno neroverdi sono stati alcuni contatti ma resta molto difficile.

TORINO, SI TRATTA PER IL RITORNO DI PRAET. BERISHA VERSO IL KARAGUMRUK – Il trequartista ex Sampdoria ha già giocato in granata nella stagione 2021/2022 e potrebbe ora fare ritorno in Italia. La dirigenza del Torino ha avuto un incontro oggi con il Leicester e sta trattando la cifra dell’operazione con il club inglese, retrocesso in Championship in questa stagione. Dennis Praet ha ancora un anno di contratto con il Leicester: la trattativa è in corso ma il Torino vuole riportarlo in Italia. Per quanto riguarda i movimenti in uscita, invece, Berisha è vicino a lasciare i granata per trasferirsi in Turchia, al Karagumruk.

SPEZIA: CONTATTI CON DE ROSSI PER LA PANCHINA – Dopo la retrocessione in Serie B lo Spezia pensa ad un nuovo allenatore per sostituire Leonaordo Semplici. Il club ligure ha perso la permanenza nel massimo campionato italiano dopo la sconfitta per 3-1 nello spareggio salvezza contro l’Hellas Verona, adesso per tentare subito la scalata alla Serie A è alla ricerca dell’uomo giusto, questa ricerca potrebbe portare a vari nomi, tra cui quello di Daniele De Rossi, reduce da una parte di stagione in B con la SPAL. In lista ci sonno anche Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina e Baroni, allenatore del Lecce.

ATALANTA: SI ACCELERA PER HOLM – L’Atalanta spinge per Emil Holm, esterno destro classe 2000 dello Spezia. Il club bergamasco da diversi giorni è fortemente interessata allo svedese, che è cercato anche dalla Juventus. Ma ora l’Atalanta accelera per anticipare la concorrenza e chiudere il più presto possibile. L’Atalanta quindi accelera per Holm, per consegnare il prima possibile a Gasperini (che rimarrà a Bergamo rinnovando il contratto) un nuovo esterno destro. In questa stagione Holm ha totalizzato 23 presenze con la maglia dello Spezia, condite da un gol e due assist. Presto potrebbe cambiare aria, dopo la retrocessione in Serie B del club ligure, rimanendo per in Italia.

JUVENTUS, MILIK VICONO – Arkadiusz Milik è destinato a rimanere alla Juventus. Il club bianconero infatti, dopo averlo avuto in prestito dal Marsiglia nell’ultima stagione, ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Nessun prestito con obbligo di riscatto dunque: la Juventus dovrebbe sborsare circa 7 milioni di euro per il cartellino nei prossimi giorni Per il prestito stagione i bianconeri avevano pagato 750mila euro al club francese. Nel 2022/23 l’attaccante polacco ha collezioanto 41 presenze e 9 gol in tutte le competizioni.

LA ROMA ANNUNCIA IL RINNOVO DI SMALLING – La Roma ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Chris Smalling. Per il difensore inglese stipendio da 3,5 milioni di euro.

LO UNITED PIOMBA SU THEO HERNANDEZ – Il Manchester United avrebbe messo gli occhi sull’esterno francese rossonero, che però a febbraio ha rinnovato fino al 2026, passando da 1,5 a 4 milioni di ingaggio a stagione. Per sbloccare l’affare servirebbe una maxi offerta, ma i soldi certo non mancano in casa United. Non meno di 60 milioni è la valutazione del giocatore.

NAPOLI, OCCHI SU SCALVINI E KOOMPMEINERS – Il nodo allenatore è stato risolto con Rudi Garcia, ed è con il nuovo allenatore che il Napoli inizia a muoversi sul mercato dei calciatori. Sono due i primi obiettivi azzurri, che concentrano le loro attenzioni innanzitutto sulla difesa e in particolare su Giorgio Scalvini. Anche per il centrocampo si guarda in casa bergamasca, visto che uno degli obiettivi principali è l’olandese Koopmeiners.

IL MILAN INSISTE PER THURAM – Il Milan resta forte su Marcus Thuram, che deve ancora decidere tra i rossoneri e il PSG: in Italia avrebbe più spazio. Il Milan continua a puntare con decisione su Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Il classe 1997 è un obiettivo anche del Paris-Saint Germain e il giocatore deve ancora decidere il proprio futuro. Milan e PSG quindi attendono ancora la scelta dell’attaccante francese, che nell’ultima stagione ha segnato tredici gol in trenta partite di Bundesliga, oltre a tre reti in Coppa di Germania. I rossoneri garantirebbero a Thuram un minutaggio maggiore rispetto ai parigini, ma la decisione del giocatore non è ancora arrivata.

INTER, DZEKO PIACE IN TURCHIA – Edin Dzeko andrà in scadenza con l’inter il 30 giugno 2023. L’agente dell’attaccante bosniaco sta trattando con il Fenerbahce. Il prossimo allenatore del club turco sarà Vincenzo Montella. Nell’ultima stagione con i nerazzurri il classe 1983 ha collezionato 14 gol in 52 presenze tra tutte le competizioni.

NAPOLI – RISCATTATO SIMEONE – Giovanni Simeone resta al Napoli: Il club azzurro ha pagato circa 13 milioni di euro per il riscatto definitivo al Verona e ha proposto all’attaccante un contratto da circa 2,5 milioni a stagione fino al 2026 con opzione fino al 30 giugno 2027.

FRATTESI TRA INTER E ROMA – E’ quello di Davide Frattesi il nome più caldo per quanto riguarda il calciomercato in casa Inter. Il centrocampista del Sassuolo, già accostato a diverse big nelle scorse sessioni, sembra vicino al club nerazzurro. Da battere c’è la concorrenza della Roma, che punta a scendere sul prezzo del cartellino facendo leva sui giovani contropartite ma anche sul 30% della futura rivendita che ha sul ragazzo.

FIORENTINA, IL FULHAM SPINGE PER IGOR – Non solo l’interesse per Ngonge dell’Hellas Verona, la Fiorentina lavora anche alle uscite. Il Fulham spinge per il difensore Igor. Il classe 1998 è in scadenza di contratto nel 2024, con opzione per il rinnovo a favore del club fino al 2025. In questa stagione, l’ex SPAL ha collezionato 42 presenze complessive agli ordini di Italiano.

FIORENTINA SU VICARIO – Se il portiere dell’Empoli non va all’Inter è il preferito per la porta. Sul portiere c’è anche la Roma

LA JUVE PENSA ALLE FASCE – La Juventus cerca un nome buono per la fascia destra e bussa alla porta del Real Madrid per Odriozola, dove ha giocato nel 2021-2022 con la maglia della Fiorentina

IL NEWCASTLE PUNTA BARELLA – Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra, il Newcastle punta Barella. Pronta un’offerta da 60 milioni per l’Inter.

GROSSO VERSO L’OM – Fabio Grosso non continuerà la sua avventura con il Frosinone. Il campione del mondo 2006, il cui contratto scade a fine giugno, non rinnoverà il suo vincolo con il club cociaro, che ha appena portato alla promozione in Serie A.

IL CHELSEA PENSA A VLAHOVIC – Il Chelsea è a caccia di un centravanti di peso, un 9 di ruolo. Le idee di mercato dei Blues portano a Victor Osimhen, ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole 130 milioni. Vlahovic è in cerca di riscatto e i Blues, secondo il Mirror, avrebbero messo gli occhi su di lui.