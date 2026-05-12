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Napoli

Napoli, occhi sul nuovo Kvara: ADL punta il talento dell’Union SG

La sconfitta di ieri contro il Bologna ha rimandato la qualificazione Champions, e nel frattempo ADL si muove per la prossima sessione estiva

Mag 12, 20261 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

Il Napoli di Antonio Conte non sta terminando la stagione nel migliore dei modi: la sconfitta di ieri sera per 2-3 in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano ha cambiato le carte in tavola per la qualificazione in ‘Champions League’, e la prossima sfida in campionato contro il Pisa in trasferta dovrebbe disputarsi lunedì prossimo, salvo alcuni cambiamenti di calendario in queste ultime ore.

Conte-Napoli: le difficoltà tra campionato e coppe

Quest’anno gli ‘azzurri’ hanno faticato leggermente di più rispetto alla scorsa stagione, dovuto al doppio impegno infrasettimanale per i turni europei, ma anche quello di ‘Coppa Italia’, eliminati in entrambe le competizioni con le ultime gare rispettivamente contro Chelsea e Como di Fàbregas, in campo domani sera nella finale contro l’Inter di Chivu all’Olimpico di Roma. Il presidente Aurelio De Laurentiis inizia a guardarsi intorno in vista della prossima sessione estiva, e sta già monitorando alcuni possibili colpi per rinforzare la rosa del tecnico leccese.

De Laurentiis, occhio a Khalaili: sarà il nuovo Kvaratskhelia?

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, uno dei nomi in lista mercato è Anan Khalaili, esterno d’attacco, classe 2004 dell’Union Saint Gilloise. Nato ad Haifa, l’israeliano in questa stagione ha disputato in totale 48 partite, siglando 5 reti (di cui 3 in Europa), e 5 passaggi chiave in tutte le competizioni. Ha siglato il gol decisivo contro l’Atalanta nell’ultima partita della prima fase lo scorso 28 gennaio, mettendo paura ai bergamaschi guidati da Raffaele Palladino. Ceduto a titolo definitivo per 6,5 milioni dal Maccabi Haifa nell’estate del 2024, si è messo in mostra con la maglia dell’USG sotto i riflettori di tutta Europa.

Il Napoli vuole tornare ad essere competitivo nella prossima Serie A, riportando quel tricolore scucito quest’anno dall’ottima Inter, e per fare questo c’è bisogno dell’impegno di tutti affinché la squadra riesca a raggiungere l’obiettivo, partendo proprio dal calciomercato, cercando gli uomini giusti che trasmettano energia e freschezza all’interno del gruppo. Proprio come fatto con Kvaratskhelia nel 2022, questo potrebbe essere considerato uno dei colpi alla ADL, acquistando calciatori ‘sconosciuti’ per poi farli crescere in campo e scoprire questi talenti nascosti nel nostro campionato. Al momento si parla solo di suggestioni, ma le parti potrebbero sentirsi per avviare una trattativa vera e propria.

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