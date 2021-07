Calciomercato: Nuovi talenti in Serie A, ecco i giovani nel mirino

Il calciomercato estivo scalda i motori e le squadre dei tornei in giro per l’Europa iniziano a tessere le prime trame per assicurarsi i nuovi colpi in vista della prossima stagione. E le formazioni della Serie A ovviamente non fanno eccezione, con le squadre del massimo campionato italiano che con l’apertura ufficiale della finestra di trattative sono già impegnate a ragionare su quali potrebbero essere i giocatori su cui puntare per rinforzare le proprie rose. Giocatori affermati e grandi nomi, ma non solo: sono tanti infatti i giovani talenti che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero presto sbarcare nel Bel Paese. Ecco chi sono i profili più promettenti e interessanti recentemente accostanti ad alcuni dei club di Serie A.

Mohamed Daramy – Copenaghen

Il primo nome della lista è quelli di Mohamed Daramy, duttile attaccante attualmente in forza al Copenaghen e recentemente accostato al Milan. Classe 2002, il calciatore originario di Hvidovre (cittadina vicino alla capitale danese) ha fatto intravedere le sue potenzialità nell’ultimo Europeo Under 21 dopo una grande stagione nella Superligaen. Nello schieramento disegnato da Stefano Pioli il giovane potrebbe ricoprire più ruoli, dall’esterno di destra o sinistra fino alla seconda punta. Daramy fa delle capacità atletiche e nell’uno contro uno le proprie armi migliori: non sorprende dunque che oltrei ai rossoneri, secondo le indiscrezioni, si sarebbero mossi tanti top club europei come Lipsia, Bayer Leverkusen, Siviglia e Salisburgo per metterlo sotto contratto.

Kaio Jorge – Santos

Tra i talenti più interessanti della nuova generazione brasiliana figura senza dubbio Kaio Jorge, promettente attaccante che da ormai un anno a questa parte sta facendo letteralmente faville con la maglia del Santos. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Napoli, Milan e Juventus avrebbero mostrato interesse per il classe 2002, un attaccante in grado di mettere in mostra grandi doti realizzative da vero bomber ma anche caratteristiche più associative e votate al gioco corale. Qualità, queste, che gli permettono di dialogare con semplicità con i propri compagni di reparto grazie a grande tecnica e ottime letture nei movimenti da compiere per aprire i giusti spazi per gli esterni e le mezzali. E con il contratto in scadenza il prossimo dicembre, l’occasione di mercato sembra assolutamente irripetibile per le big del nostro campionato e non solo.

Luka Romero – Maiorca

È il più giovane esordiente di sempre in Liga, grazie al suo battesimo calcistico nel campionato spagnolo a soli 15 anni e 219. Dopo aver incantato con la maglia del Maiorca, battendo tutti i record di precocità, il classe 2004 Luka Romero potrebbe presto far sognare i tifosi della Lazio. Le ultime notizie raccontano di un forte interessamento dei biancocelesti di Maurizio Sarri, rimasti stregati dall’incredibile mancino del giovane argentino e dalla sua abilità nel dribbling. Impiegabile come trequartista per dare qualità alla manovra oppure come esterno offensivo, Romero rappresenta uno dei volti di maggiori prospettive del calcio del domani. Riuscirà la formazione romana ad assicurarsi le sue prestazioni?

Leonidas Stergiou – San Gallo

Classificato al secondo posto nella graduatoria del CIES dedicata ai talenti classe 2002 più promettenti al mondo – alle spalle solamente di Pedri del Barcellona – Leonidas Stergiou sembrerebbe l’ultima tentazione di casa Genoa. Il difensore centrale del San Gallo, già capitano dell’Under 21 svizzera, ha raccolto grandi consensi in giro per l’Europa grazie alla sua solidità e capacità di iniziare l’azione dalle retrovie. Nonostante la giovane età, potrebbe essere un investimento di sicuro affidamento sia per il presente che per il futuro della retroguardia rossoblu.

Wahid Faghir – Vejle

“The Next Zlatan”. È questo il soprannome che, a suon di ottime prestazioni e gol segnati, è stato regalato a Wahid Faghir, poderoso centravanti classe 2003 del Vejle. Grande forza fisica, ottime capacità realizzative e una tecnica mortifera per i difensori avversari: sono queste le caratteristiche del giovane attaccante, uno dei profili più interessanti all’interno della nuova leva danese. L’Atalanta sarebbe solamente una delle tante squadre interessate all’acquisto del talento. Le ultime voci provenienti da Spagna e Danimarca lo hanno accostato, oltre che alla Dea, a Villarreal e Stoccarda. Un futuro tutto da decifrare, che per la gioia del pubblico italiano potrebbe essere nella nostra Serie A.