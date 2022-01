Calciomercato: Quanti intrecci tra Roma e Sassuolo e in futuro…

I continui dialoghi tra la Roma ed il Sassuolo stanno portando diversi talenti giallorossi in Emilia Romagna e questo ci fa venire in mente altri intrecci di mercato, non ancora paventati, da mandare avanti per la sessione estiva. Thiago Pinto lavora come la formica del libro di Esopo e, solitamente, porta in dote a Mourinho sempre dei nomi interessanti.

La nostra redazione ha buttato giù qualche nome interessante. I giallorossi cercano un secondo portiere esperto, in sostituzione di Fuzato ma Consigli (ci assicurano) non è mai stato contattato dalla Capitale (sponda Curva Sud). Un altro profilo ricercato è quello di un centrale di difesa, e Ferrari potrebbe fare al caso dello Special One, se non fosse il profilo non internazionale del ragazzo (scartato anche lui).

Frattesi è un altro nome che circola da tempo ma vedendo la rosa attuale sarebbe un semplice rincalzo, così come Djuric, che però si svincolerebbe a fine stagione. Ecco, dunque, che i giocatori rimasti sono due: Scamacca e Berardi. Il primo sembra, ormai, essere promesso sposo dell’Inter, non rimane che il capitano del Sasòl. Il silenzio del procuratore Seghedoni ci fa immaginare una chiacchierata avvenuta tra le parti, d’altronde il fantasista è da tempo che deve partire per esplorare altri lidi ma per un motivo o per un altro rimane in terra romagnola.