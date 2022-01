Calciomercato: Roma, Veretout può sbloccare il mercato?

Il mercato della Roma è chiuso con gli acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, obiettivi minimi raggiunti per i giallorossi che soddisfano le richieste del tecnico Josè Mourinho. Thiago Pinto, dunque, è andato in scioltezza in rete arrivando alla striminzita sufficienza ed è proprio questo il focus aziendale in queste ultime ore. Nella giornata odierna ci risultano ulteriori tentativi per la rescissione contrattuale di Santon e Fazio (in vacanza a Firenze nel week end) ma entrambi continuano a declinare la proposta del club, neanche la cessione di Reynold sembra trovare riscontro perchè sussiste un problema riguardante le commissioni ed alcuni bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Nonostante questo si sta provando a piazzare Diawara, l’agente Piraino preferisce non rispondere alle domande della stampa e tutto fa pensare alla veridicità dell’offerta del Valencia e, ad un altrettanto ovvio, rifiuto del calciatore che vorrebbe un ingaggio più elevato. Sotto traccia, inoltre, dall’Inghilterra trapelano delle offerte per Jordan Veretout sia da parte di alcuni club d’oltre manica che della Juventus ma il coltello dalla parte del manico lo detiene la compagine capitolina. Il centrocampista, infatti, è in scadenza nel giugno del 2024 e quindi i Friedkin non hanno necessità di cedere in maniera celere il calciatore.

Escluso completamente l’arrivo di Joao Moutinho, praticamente a zero, la Roma vorrebbe ottenere un cash flow più che positivo dal trasferimento del ragazzo che si traduce circa in 40 milioni. Con questi soldi si potrebbe tentare l’affondo a Kamara, che come vi abbiamo raccontato può tranquillamente aspettare delle offerte allettanti da qualsiasi club europeo visto che a giugno si svincola dal Marsiglia. La sensazione che filtra è che il general manager portoghese tenterà fino all’ultimo di piazzare gli esuberi (Fazio e Santon) e di fare cassa con la cessione di Diawara ma non troppo a ridosso della chiusura del mercato, in caso contrario verrà tutto procrastinato in estate.

Il capitolo Veretout si può risolvere con la psicologia inversa adottata dallo Special One (vedere la crescita di Kumbulla dopo le dichiarazioni del tecnico post-Bodo/Climt) per poter tornare a dirigere il centrocampo della Roma in tutta tranquillità. I giallorossi, intanto, hanno puntellato adeguatamente la rosa e tutto quello che verrà, ipotesi difficile, sarà un punto a favore di questa presidenza.