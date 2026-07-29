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Torino

Calciomercato Torino: Kian Fitz-Jim il nuovo nome della lista Cairo

Il Torino continua il suo mercato alla ricerca di profili giusti che possano amalgamarsi con il resto del gruppo. Spunta l’olandese come possibile acquisto

Lug 29, 20261 Lettura
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Il Torino continua sotto traccia ad investire sul mercato, e dopo il portiere del Leeds Lucas Perri, lo svincolato Eray Comert e Comuzzo come ultimo arrivo, ecco un nuovo calciatore in orbita granata. Cairo è scatenato in questo periodo estivo, con l’intento di costruire una rosa adatta al nostro campionato, costruita su un mix di esperienza e futuro, che potrebbe garantire al club una stagione sulla falsariga di quelle precedenti.

Torino, un gioiello dall’Olanda: chi è Kian Fitz-Jim

Il sogno dei tifosi sarebbe quello di puntare un po’ in alto, ma comunque il presidente lavora per il bene della squadra che sarà allenata da Ignazio Abate a partire dalla prossima annata calcistica 2026/2027. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in queste ultime ore, infatti, il Torino starebbe pensando ad un altro innesto proveniente dal campionato olandese. Stiamo parlando di Jian Fitz-Jim, calciatore olandese e classe 2003, di proprietà dell’Ajax. Ricopre il ruolo da centrocampista, ma può agire anche come mediano o trequartista, nell’avventura appena terminata ha raccolto un totale di 22 apparizioni (tra Eredivisie e Champions League), siglando una sola rete contro l’AZ Alkmaar in occasione della 22ª giornata di campionato. La sfida con più minuti giocati nelle gambe ricorre alla 3 giornata di Eredivisie contro l’Heracles Almelo (78’), mentre nel finale di stagione è calato vistosamente fino all’infortunio alla spalla che lo ha costretto a restare fuori dal campo di gioco dallo scorso aprile fino al 17 maggio.

Torino-Ajax: Cairo e Petrachi studiano il colpo

In questo momento le due società protagoniste della vicenda sono in contatto per concordare sulle cifre che il Torino sarà disposto a spendere per poter arrivare alla conclusione della trattativa. Siamo solo alle fasi iniziali di quello che potrebbe essere un colpo a sorpresa di Urbano Cairo in collaborazione con il Ds Petrachi, cercando di alzare il livello con l’inserimento di pedine fresche e piene di ambizioni. Dopo gli acquisti effettuati già negli scorsi giorni, il Toro sembra non volersi fermare in questo mercato, e potrebbe ancora regalare dei colpi di scena in vista dell’inizio della prossima Serie A.

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