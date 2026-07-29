Calciomercato Torino: Kian Fitz-Jim il nuovo nome della lista Cairo

Il Torino continua sotto traccia ad investire sul mercato, e dopo il portiere del Leeds Lucas Perri, lo svincolato Eray Comert e Comuzzo come ultimo arrivo, ecco un nuovo calciatore in orbita granata. Cairo è scatenato in questo periodo estivo, con l’intento di costruire una rosa adatta al nostro campionato, costruita su un mix di esperienza e futuro, che potrebbe garantire al club una stagione sulla falsariga di quelle precedenti.

Torino, un gioiello dall’Olanda: chi è Kian Fitz-Jim

Il sogno dei tifosi sarebbe quello di puntare un po’ in alto, ma comunque il presidente lavora per il bene della squadra che sarà allenata da Ignazio Abate a partire dalla prossima annata calcistica 2026/2027. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in queste ultime ore, infatti, il Torino starebbe pensando ad un altro innesto proveniente dal campionato olandese. Stiamo parlando di Jian Fitz-Jim, calciatore olandese e classe 2003, di proprietà dell’Ajax. Ricopre il ruolo da centrocampista, ma può agire anche come mediano o trequartista, nell’avventura appena terminata ha raccolto un totale di 22 apparizioni (tra Eredivisie e Champions League), siglando una sola rete contro l’AZ Alkmaar in occasione della 22ª giornata di campionato. La sfida con più minuti giocati nelle gambe ricorre alla 3 giornata di Eredivisie contro l’Heracles Almelo (78’), mentre nel finale di stagione è calato vistosamente fino all’infortunio alla spalla che lo ha costretto a restare fuori dal campo di gioco dallo scorso aprile fino al 17 maggio.

Torino-Ajax: Cairo e Petrachi studiano il colpo

In questo momento le due società protagoniste della vicenda sono in contatto per concordare sulle cifre che il Torino sarà disposto a spendere per poter arrivare alla conclusione della trattativa. Siamo solo alle fasi iniziali di quello che potrebbe essere un colpo a sorpresa di Urbano Cairo in collaborazione con il Ds Petrachi, cercando di alzare il livello con l’inserimento di pedine fresche e piene di ambizioni. Dopo gli acquisti effettuati già negli scorsi giorni, il Toro sembra non volersi fermare in questo mercato, e potrebbe ancora regalare dei colpi di scena in vista dell’inizio della prossima Serie A.