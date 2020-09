Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Luis Suarez ha superato l’esame di italiano all’Università per stranieri di Perugia. In questo modo il giocatore del Barcellona potrà ricevere, dopo un iter burocratico, il passaporto con cittadinanza italiana. I tempi però sono incerti e questo ha reso difficile la via da percorrere per raggiungere la Juventus. I bianconeri infatti hanno virato su Dzeko, che sarà con la Roma, nella trasferta di Verona, ma di fatto è a un passo dalla Continassa. Lo sbarco in Italia del pistolero però non è del tutto da escludere.

Infatti, dalla Spagna è giunta una voce che vedrebbe l’Inter interessata a Suarez. Primo contatto tra la società e il calciatore. Più che di una trattativa ad oggi si può parlare di un corteggiamento dei nerazzurri per un calciatore che sarebbe ben più di un’alternativa per Conte. L’affare è complicato ma non impossibile.

Il Lione vuole Paqueta ed ha proposto al Milan uno scambio con Depay. L’olandese era molto vicino al Barcellona che però non può acquistare prima di cedere. I rossoneri ci pensano e potrebbero beffare i blaugrana, in forte difficoltà sul mercato. Chiesa continua ad essere il preferito di Maldini, che proverà a superare la concorrenza della Juve per il talento dei viola. Iachini però, in conferenza si è detto tranquillo di non perdere il suo gioiello più prezioso.

Il Napoli continua la ricerca di un esterno che possa giocarsi il posto con Politano. Sfumato Under, i partenopei sono piombati su Deulofeu, ex Milan, già allenato da Gattuso. L’offerta al Watford e di un prestito con diritto di riscatto e lo spagnolo sarebbe felice di ritrovare il suo ex allenatore.

La Lazio ci prova per Callejon. L’esterno ex Napoli è ancora alla ricerca di una nuova squadra ed è entrato nel mirino del D.S. Tare. La Sampdoria ha preso Keita Balde. L’ex Lazio è il grande colpo di mercato del presidente Ferrero. E’ ufficiale Barak al Verona. Il Genoa ha l’accordo con Zappacosta. Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco.