Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Continua il rebus attaccante per la Juve di Andrea Pirlo. Si fanno complicate le piste che portano a Suarez e Dzeko. L’ uruguagio potrebbe decidere di restare al Barcellona, data la permanenza del grande amico Messi. Il bosniaco invece, ancora non è del tutto convinto di lasciare Roma. Inoltre la corte della Juve per Milik, ha fatto sì che il polacco, ad oggi ancora non abbia preso in considerazione la squadra giallorossa, che vorrebbe puntare su di lui per il post Dzeko. Tentativo anche per Morata di Paratici, ma il Cholo Simeone e restio a cedere lo spagnolo.

Il Bayern Monaco ha rinunciato al riscatto in Ivan Perisic dall’Inter. I nerazzurri ora, dovranno trovare una nuova acquirente per il croato oppure decidere di puntare su di lui come quarto attaccante. Da definire anche la situazione di Nainggolan che l’Inter potrebbe decidere di tenere in gruppo. Continua l’attesa per l’arrivo di Vidal. Un’offerta per Brozovic potrebbe sbloccare la situazione Kante. Saluta Ranocchia, andrà al Genoa.

L’ infortunio di Zaniolo costringe la Roma a guardarsi attorno, alla ricerca di un esterno, che possa prendere il posto dello sfortunato talento giallorosso. Si fanno i nomi di De Paul, Bernardeschi e del grande sogno Chiesa. La Roma potrebbe decidere anche di tenere in rosa Under, che era destinato all’addio. Intanto proposti i nomi di Giroud e Kokorim come vice Dzeko(o vice Milik nel caso in cui i giallorossi riuscissero a convincere l’attaccante polacco del Napoli).

Ufficiale Bonaventura alla Fiorentina, che sfida il Torino per Torreira dell’Arsenal. Milan preso Tatarusanu come vice Donnarumma. La Spezia ha scelto il nuovo portiere. Arriva dal PSV Zoet, nazionale olandese. Il Crotone prende Cigarini. Il Cagliari ha scelto Fazio dalla Roma, che ritroverà i Francesco con cui ha condiviso l’esperienza di Roma. L’ Everton di Carlo Ancelotti ufficializza Rodriguez e Doucourè. I toffees puntano anche Lozano del Napoli.