Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

La Lazio di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions, inizia a pensare al mercato. Si complica la pista Kumbulla a causa dell’inserimento dell’Inter e Tare sembra intenzionato a virare su Adryelson, difensore del Recife, con caratteristiche simili al difensore albanese del Verona. Il sogno di Lotito si chiama David Silva, che si libera a parametro zero dal Manchester City. Lo spagnolo sarebbe il colpo ad effetto che i tifosi si aspettano dopo la grande stagione dei biancocelesti. Per l’attacco sempre più vicino Borja Majoral del Real Madrid.

La Roma sembrava vicina all’accordo con lo United per Smalling. Si complica la strada che porta al riscatto del difensore inglese. Sul calciatore ci sono gli occhi di Inter e Napoli, alla ricerca degli eredi di Skriniar, sempre più vicino all’addio, e Koulibaly che potrebbe andar lasciare il Napoli. I giallorossi pensano a Vertonghen che non ha rinnovato il contratto con il Tottenham. Il difensore belga è il piano B in caso di mancato riscatto di Smalling. Under è sempre più vicino al Napoli, anche se si registra un interesse della Juve per l’esterno turco, come erede di Douglas Costa. La suggestione Messi continua in casa Inter.

Nonostante le smentite di Marotta e Conte, l’immagine pubblicata dal canale sportivo di Suning in Cina, che ritraeva la proiezione del capitano del Barcellona sul Duomo di Milano, ha acceso le speranze del popolo nerazzurro. Il fenomeno argentino, in rotta con il presidente Bartomeu, potrebbe pensare al clamoroso addio. Marotta è stato chiaro, l’unico modo di vedere la “pulce” in nerazzurro è un intervento forte della proprietà.

Il Napoli ha praticamente preso Osimhen, si aspetta solo l’ufficialità via Twitter del presidente. Si complica la pista che porta a Boga. Il Sassuolo rifiuta di inserire Younes nella trattative e chiede 40 milioni per l’esterno scuola Chelsea. Proprio il Sassuolo ha in mano l’accordo con il Barcellona per il capitano del Barca B, Monchu. La Fiorentina pensa a Giampaolo come nuovo allenatore. Complicate le piste Spalletti e De Rossi. Il Manchester United, punta Sancho del Borussia Dortmund. Cavani, oggetto del desiderio di mezza Europa, potrebbe finire al Benfica, su di lui diverse squadre italiane, il Bayern e il Leeds.