Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Conclusa con una brutta sconfitta la stagione, la Roma può concentrarsi sulla costruzione della nuova rosa, la prima firmata Friedkin. Il D.S. Petrachi potrebbe clamorosamente riapprodare a Trigoria, per prendere in mano le trattative giallorosse. Il primo obiettivo è la conferma dei migliori di questa infinita annata. Dzeko, Zaniolo e Pellegrini resteranno alla Roma. Partirà quasi sicuramente Pau Lopez, autore anche ieri di una prova non all’altezza. Il sostituto potrebbe essere Sirigu del Torino. In difesa si tratta il ritorno di Smalling. Castrovilli e il sogno per il centrocampo e Bernardeschi potrebbe essere il sostituto di Under, destinato ad andar via.

Il Milan è sempre molto attivo sul mercato alla ricerca di un centrocampista. L’ultima idea è Lingard dello United, proposto a Maldini. Il trequartista inglese ha trovato poco spazio in questa stagione ed è pronto a rilanciarsi con la speranza di strappare la convocazione per Euro 2021. I rossoneri ci pensano e non mollano la pista Pessina.

La Juve deve pensare al futuro. Sarri molto polemico in conferenza con i giornalisti che gli chiedevano del futuro, è convinto che la decisione non sarà influenzata dall’ eliminazione. Dalla Spagna arrivano delle voci clamorose. I bianconeri punterebbero Zidane in caso di esonero del tecnico toscano. Perez a sua volta potrebbe esonerare il tecnico francese in caso di sconfitta contro il City. L’indiziato principale per la panchina della Juve resta Inzaghi, ma occhio al clamoroso ritorno di Zizou in veste di allenatore.

L’Inter è alla ricerca dell’erede di Handanovic. Con il Cagliari si è parlato di uno scambio tra Cragno e Nainggolan, con l’Udinese c’è stata una chiacchierata per Musso e Radu è pronto al ritorno a casa per fare il vice dello sloveno. I nerazzurri però puntano il colpo grosso e potrebbero virare su Ter Stegen del Barcellona per la stagione 2021-2022. Primi contatti con l’entourage del portiere tedesco reduce da una grandissima stagione con la maglia blaugrana.

La Fiorentina e Vlahovic sono ai ferri corti. L’attaccante potrebbe lasciare i viola. Su di lui diversi club della Bundesliga e il Milan. La Fiorentina punta Piatek per sostituirlo. Mancosu è il primo nome della lista di Gianpaolo al Torino. Clausola da 3 milioni nel contratto del trequartista del Lecce . Il Benevento aggiunge un altro nome nell’infinita lista del D.S. Foggia. Occhi su Asamoah dell’Inter. Bale e James lasceranno il Real Madrid. Cavani sembra aver definitivamente trovato casa. Andrà al Benfica. Per lui un contratto da 8 milioni a stagione