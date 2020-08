Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

A pochi giorni dalla clamorosa eliminazione in Champions e dell’esonero di Sarri, la Juve inizia a programmare il futuro insieme al nuovo allenatore, Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico, scelto da Agnelli in persona, avrà il compito di riportare entusiasmo in una piazza che ha dovuto soffrire per l’ennesima precoce eliminazione in Europa. Prime mosse in uscita per i bianconeri. Saluta Matuidi, andrà all’Inter Miami, squadra di Beckham negli States. Sull’uscio ci sono anche Khedira, Higuain, De Sciglio e Douglas Costa. Da escludere l’ipotesi Jorginho per il centrocampo, la Juve torna forte su Tonali, molto stimato da Pirlo. Per l’attacco resta caldo il nome di Milik nonostante l’addio di Sarri. Il grande colpo potrebbe arrivare dalla Spagna. Primi contatti con il Real Madrid per il trasferimento di Isco. La valutazione dei Blancos è molto alta e si prova ad inserire il cartellino di qualche giocatore per abbassare la cifra.

L’Inter stasera sfiderà il Bayer Leverkusen per un posto in semifinale di Europa League, ma resta molto attiva sul mercato. Per Tonali nerazzurri ancora molto avanti nonostante l’inserimento bianconero. Nome nuovo per la difesa in caso di partenza, molto probabile, di Skriniar. I buoni rapporti con lo United potrebbero velocizzare l’acquisto di Smalling, su cui resta comunque forte l’interesse della Roma, che vorrebbe riportare a casa il difensore inglese. Il Milan è vicino all’acquisto di Bakayoko. Il centrocampista arriverebbe a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni. Il sogno rossonero è Federico Chiesa, che però preferirebbe la Juventus. Il Milan ha avuto un primo approccio con la Fiorentina che continua a chiedere una somma ritenuta troppo alta. Se i viola dovessero abbassare le pretese i rossoneri tenterebbero il grande colpo. Manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Donnarumma e Ibrahimovic.

La Roma ha deciso, Pau Lopez non sarà il portiere della prossima stagione. Tanti i nomi per il sostituto dello spagnolo, da Meret, che il Napoli potrebbe decidere di lasciare andare, a Gollini. Il nome più quotato è quello di Sirigu che lascerà certamente Torino. Occhi anche su Musso dell’Udinese e Cragno del Cagliari. Il Torino punta Gabbiadini della Sampdoria e Ricardo Rodriguez di rientro al Milan dopo il prestito. Il Cagliari tenta il colpo Florenzi. Genoa su Cutrone se dovesse lasciare Firenze. Maxi Lopez firma con la Sambenedettese. L’Atletico Madrid pensa a Lacazette dell’Arsenal per l’attacco.