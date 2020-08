Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Riunione fiume in casa Juve, tra i dirigenti e il nuovo tecnico Andrea Pirlo, per definire le strategie di mercato della prossima stagione. Netta la differenza con il predecessore Sarri, tenuto sempre in disparte per quanto riguardava le operazioni di calciomercato. I bianconeri hanno sondato la possibilità di acquistare Robin Gosens dall’Atalanta. I bergamaschi potrebbero accettare il cartellino del portiere Perin come contropartita, più un conguaglio attorno ai 30 milioni. Nome nuovo per l’attacco, con Pirlo che sarebbe felice di avere in rosa Edin Dzeko, con la Roma che virerebbe su Milik e il Napoli pronto a chiudere questo strano triangolo di mercato con l’acquisto di Under dai giallorossi.

Il mondo Juve pensa però soprattutto alle cessioni, rese necessarie da un bilancio fortemente in rosso. Oltre agli esuberi (Matuidi, Khedira, Higuain su tutti) i bianconeri potrebbero dire addio ad una delle 2 stelle della rosa. Dybala o Ronaldo. Uno dei due saluterà la Continassa. L’argentino piace tanto in Premier e al Real Madrid. La stella portoghese, secondo quanto riportano voci dalla Spagna, sarebbe stato proposto a Real Madrid, Barcellona e PSG. Ad oggi Dybala è l’indiziato numero uno a salutare la Juve ma le probabilità di vedere CR7 lontano da Torino sono in forte aumento.

La Lazio vive ore di fortissima tensione sul fronte David Silva. Lo spagnolo, promesso sposo dei biancocelesti, non risponderebbe più alle telefonate del D.S. Tare. Si è parlato di un interessamento della Juve, smentito dai bianconeri, e dell’inserimento di società spagnole, come il Valencia, pronte a soffiare l’ex City alla Lazio. L’affare non è tramontato del tutto, ma questo strano comportamento di Silva, che ricorda molto la storia Bielsa, potrebbe clamorosamente far saltare un affare che sembrava certo.

Moratti riaccende la speranza di vedere Messi all’Inter. I nerazzurri sono momentaneamente fermi sul mercato in attesa di capire cosa sarà del futuro della panchina e soprattutto perché ancora impegnati a concludere questa stagione. L’ex patron, in un’intervista, ha dichiarato che Suning ha la forza di prendere Messi e che lui crede che l’arrivo del 10 dell’Argentina sia possibile.

Rodriguez è un nuovo calciatore del Torino, al Milan andranno 3 milioni. Allan del Napoli vicino all’Everton di Ancelotti. Gli azzurri sono pronti a prendere Reguillon dal Real Madrid. Fofana dell’Udinese vuole andare al Lens neopromosso in Ligue 1. Willian è un nuovo calciatore dell’Arsenal.