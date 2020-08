Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

La pesante e clamorosa sconfitta contro il Bayern ha sconvolto il mondo Barcellona. I blaugrana, umiliati in campo dai tedeschi, si interrogano sul futuro della squadra. Molti calciatori saranno ceduti per dare il via ad una vera e propria rivoluzione. Anche a livello dirigenziale ci saranno dei forti cambiamenti. Via il direttore sportivo Abidal e l’allenatore Setien. Inizia l’era Koeman in panchina, con l’olandese ad un passo dal ricoprire il ruolo di coach del Barcellona. La più clamorosa delle notizie però, vede coinvolto Messi. Il “diez” vuole andare via. L’argentino, deluso dalla dirigenza, non vuole continuare l’avventura con il Barcellona.

Sul calciatore più forte del mondo si è detto, prima in maniera fugace e via via sempre in modo più convincente, dell’interesse dell’Inter. L’operazione Messi per i nerazzurri è da “Mission Impossible”, ma in caso di divorzio, l’Inter potrebbe davvero tentare il colpo del secolo. La concorrenza arriva dalla Premier, con il City di Guardiola che potrebbe lanciare l’assalto alla pulce. Hateboer vuole lasciare l’Atalanta. In un intervista, poi smentita dal suo procuratore, avrebbe dichiarato concluso il suo ciclo con la Dea. Sull’esterno olandese, si registra un forte interesse del Napoli e della Juventus, a cui interessa anche l’altro esterno dell’Atalanta, Gosens.

La Roma presenta il primo acquisto dell’era Friedkin. E’ sbarcato nella capitale, l’ala ex Barcellona, Pedro. Lo spagnolo ha preferito la corte giallorossa a tante altre offerte ricevute anche in Italia. La Roma continua la ricerca dell’erede di Pau Lopez. Sirigu è in pole position ma attenzione a Meret che potrebbe lasciare Napoli. L’ultima idea in casa Lazio si chiama Thiago Silva. Il brasiliano al termine della Champions League, lascerà a parametro 0 il PSG. Se i biancocelesti dovessero perdere la sfida di mercato con l’Inter per il difensore albanese Kumbulla, Tare sarebbe pronto a chiudere per il l’ex giocatore del Milan. David Silva invece resta un rebus, con Lotito che avrebbe lanciato un ultimatum allo spagnolo.

Sfida tra Atletico Madrid e Everton per Allan del Napoli. Il City non molla Koulibaly. Il Milan continua la ricerca di un centrocampista, oltre a Bakayoko si pensa sempre a Florentino e Pessina. Il Marsiglia pensa a Boga del Sassuolo. Thiago Alcantara del Bayern Monaco ad un passo dal Liverpool.