Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

La storia d’amore tra la Roma e Fonseca potrebbe essere già ai titoli di coda. I risultati altalenanti della seconda parte di stagione, in netta contrapposizione con il bel gioco del girone di andata, fanno riflettere i dirigenti giallorossi e potrebbe esserci spazio per un clamoroso ritorno. Baldini e Spalletti hanno avuto un contatto che sa di avvertimento. Se i risultati dovessero essere come quelli dell’ultimo trend, potrebbe esserci il clamoroso ritorno del tecnico di Certaldo. Intanto l’allenatore portoghese ha una buona notizia. L’accordo con lo United per il riscatto di Smalling che dunque potrà giocare l’Europa League con i giallorossi. Per l’attacco restano forti le voci dall’Uruguay che vorrebbero Cavani come erede di Dzeko.

Proprio l’attaccante bosniaco sarebbe il primo nome della lista di Antonio Conte per la rifondazione Inter. Il tecnico salentino deluso da molti dei suoi calciatori ha chiesto forti investimenti alla società per migliorare una squadra a suo dire lontana dalla possibilità di vincere. Oltre a Dzeko, restano caldi i nomi di Gosens e Palmieri per la fascia sinistra, con una flebile speranza di piazzare il colpo da 90 Alaba in caso di mancato rinnovo con il Bayern Monaco, in difesa occhi su Izzo del Torino abituato alla difesa a 3 dai tempi di Gasperini al Genoa. In caso di partenza di Lautaro, direzione Barcellona, il sogno si chiama Son. Certo il rinnovo di Candreva che farà il vice Hakimi.

Sull’altra sponda del naviglio si preparano a salutare Ibrahimovic. Il grande obiettivo è Jovic, seguito anche dal Napoli e da club inglesi, che però il Real Madrid sembra disposto a voler cedere solo a titolo definitivo dopo una stagione fallimentare. La Juve tenta il colpo Zaniolo pronta ad investire più di 50 milioni. La Roma vacilla. Intanto Milik è ad un passo dai bianconeri e il Napoli pensa di farlo accomodare in tribuna fino a fine stagione. Si valuta la possibilità di uno scambio con Bernardeschi. L’attaccante polacco è destinato a sostituire Gonzalo Higuain, certo di andar via, che potrebbe far parte di un clamoroso scambio con la Fiorentina per portare alla corte di Sarri (o di chi prenderà il suo posto in caso di delusione forte in Champions) Federico Chiesa.

Osimhen spaventa il Napoli dichiarando amore per il Manchester United. La Lazio saluta Berisha che passa ai francesi del Reims per 5 milioni. L’Atalanta pensa a Florenzi. Il Benevento alla ricerca del grande colpo da serie A punta il clamoroso ritorno in Italia di Pato. Il Genoa riscatta Goldaniga. L’attaccante classe 1999 Gaich, seguito da Milan e Inter, va al CSKA Mosca.