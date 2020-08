Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

“Mi vedo più fuori che dentro”. Sarebbero queste le parole dette da Messi al nuovo tecnico del Barcellona Koeman. In Spagna ne sono sicuri, il 10 dell’Argentina ha voglia di lasciare il club catalano. L’Inter crede sempre di più nel grande colpo e i media spagnoli sono convinti che sia lotta a tre per Messi.

I nerazzurri “sfidano” gli sceicchi del Psg e del Manchester City per assicurarsi le prestazioni del sei volte pallone d’oro. L’addio ai blaugrana però non è certo, Bartomeu farà di tutto per trattenerlo e per non passare alla storia come il presidente che ha lasciato andar via Messi dal Barcellona. Decisiva sarà la volontà del calciatore che oggi si vede lontano dalla Catalogna.

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Ibrahimovic. Le parti sono vicine e manca davvero poco per poter ufficializzare l’accordo. Maldini è sempre attivo sul mercato, per migliorare la rosa di mister Pioli. Aurier è il primo nome per la fascia. Si lavora per trovare un accordo con il Tottenham proprietario del cartellino. Chiesa resta il grande sogno ma la Fiorentina non abbassa le alte pretese. L’alternativa potrebbe essere il ritorno di Deulofeu.

La Juve si rifa il look sulle fasce. I bianconeri cercano un terzino sinistro ed uno destro. I nomi potrebbero essere quelli di Jordi Alba, in uscita dal Barcellona, e Bellerin, che potrebbe arrivare grazie ad uno scambio con Rugani, che volerebbe in direzione Londra, sponda Arsenal. Continuano le ricerche per l’erede di Higuain. La Roma non vuole privarsi di Dzeko e quindi la Juve potrebbe tornare su Milik o tentare l’affondo per Raul Jimenez.

La Lazio sembra aver deciso il nome del “sostituto” di David Silva. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di James ma Tare pare abbia virato in maniera decisa sull’ex Inter Rafinha. Valzer di panchine in Serie A. Liverani esonerato dal Lecce è vicinissimo al Parma che saluta D’Aversa. L’ormai ex tecnico dei ducali potrebbe essere il sostituto di Nicola al Genoa nel caso in cui il grifone non riuscisse a prendere l’allenatore dello Spezia, Italiano.

L’Everton di Carlo Ancelotti vuole Allan del Napoli e Florenzi della Roma. Barak vicino al Torino. Il Benevento ha ufficializzato l’acquisto di Ionita dal Cagliari. L’Ajax prova a prendere Suarez. Auoar, seguito dalla Juve, è nel mirino del Real Madrid di Zidane.