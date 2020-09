Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Il protagonista del calciomercato italiano si chiama Arkadiusz Milik. Il futuro dell’attaccante polacco sarà determinante per sbloccare le trattative di Napoli, Roma e Juventus. Le richieste di Aurelio De Laurentiis sembrano essere calate e se il giocatore dovesse convincersi a sposare la causa giallorossa, si creerebbe un effetto domino che coinvolgerebbe Dzeko e Under. L’acquisto di Milik infatti, sbloccherebbe Dzeko in bianconero, in un affare da 12 milioni complessivi.

Il bosniaco, ha fatto sapere alle alte cariche della Roma, di voler andare alla Juve, ma non si opporrebbe in caso di permanenza. L’altro giallorosso, potrebbe essere la pedina di scambio per Milik e finire al Napoli. Non è da escludere la partenza di Under in un’altra trattativa, direzione Bundesliga, con il conguaglio ricevuto subito girato ai partenopei proprio per Milik.

La Juve, prova a cautelarsi. Tentativo per Giroud, che potrebbe essere il piano B. Complicata invece, la pista che porta a Suarez. Il pistolero sembra essere destinato a continuare l’avventura al Barcellona. Scelta di cuore del Papu Gomez che dice no agli arabi dell’Al Nassr. L’offerta era da capogiro. Quasi 8 milioni netti a stagione, con innumerevoli benefit per l’argentino. Gomez però, ha rifiutato per continuare la storia d’amore con l’Atalanta. Vicino il rinnovo per il capitano dei bergamaschi.

L’Inter continua a lavorare per portare Kante alla corte di Conte. Proposto lo scambio con Eriksen al Chelsea. Categorico rifiuto dei londinesi, che vogliono 80 milioni per liberare il francese. La trattativa è complicatissima ma Marotta prova a vagliare un piano per accontentare Conte. Lavoro in uscita per i nerazzurri. Brozovic potrebbe essere l’uomo destinato a lasciare Milano, per finanziare l’acquisto di Kante. Saluta Godin, vicino al Cagliari.

Il Milan ha ceduto a titolo definitivo il cartellino di Andrè Silva all’Eintracht Francoforte. Intanto i rossoneri ci provano per Milenkovic della Fiorentina. Il Genoa riporta Zajc in Italia. Il croato arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahce. Benassi passa dalla Fiorentina al Verona. I gialloblu provano a portare, alla corte di Juric, Pessina. Tentativo di scambio con l’Atalanta, con Lazovic in nerazzurro. Bellerin dell’Arsenal potrebbe andare al Barcellona.