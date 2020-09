Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Finisce in un nulla di fatto il valzer degli attaccanti tra Roma, Napoli e Juventus. La ricerca del “colpevole” reo di aver fatto saltare l’affare, è vana. Società, procuratori e giocatori si rimbalzano le responsabilità. L’unico dato certo però, è che Milik non sarà il nuovo centravanti della Roma e che la Juventus ha trovato in Morata l’erede di Higuain. Il Napoli si guarda intorno alla ricerca di un acquirente per il polacco e la destinazione più probabile per lui è l’Inghilterra. Interesse di Tottenham e Newcastle per Milik.

Dzeko, che sembrava destinato a vestire di bianconero, proseguirà la sua avventura in giallorosso, senza neanche troppe perplessità. E’ risaputo l’amore per la città da parte della famiglia e il giocatore non ha mai realmente forzato la mano per lasciare la capitale. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia di un interesse del “Cholo” Simeone per il bosniaco, smentito dal buon esito della trattativa Suarez, che sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.

Il Napoli cerca un centrocampista, nelle ultime ore contatti per Vecino dell’Inter. L’offerta è di un prestito secco con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, diritto che si trasformerà in obbligo allo scattare di determinate condizioni legate alle presenze del calciatore. La distanza tra domanda e offerta è di 6 milioni sul riscatto, con i nerazzurri intenzionati a fissarlo a 18.

Non solo Vecino è destinato a lasciare l’Inter, che è alle prese con il mercato in uscita. Sono pronti a salutare la squadra di Conte anche due big, così da tentare l’assalto a Kantè. I candidati a lasciare i nerazzurri sono Brozovic e Skriniar. Per il croato, forte interesse del Monaco, disposto a pagare 40 milioni. A queste cifre l’Inter lascerà andare il giocatore. Skriniar invece interessa al Tottenham. La richiesta è di 60 milioni ma, ad oggi gli inglesi sono ancora lontani dall’offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Il PSG insidia il Milan per Bakayoko. Dopo l’affare Tonali i rossoneri hanno raffreddato l’interesse per il francese e i parigini ora sono in vantaggio per il centrocampista. Agoumè dell’Inter va in prestito allo Spezia. Il Torino ci riprova per Joao Pedro del Cagliari. Il Genoa è pronto ad accogliere Balotelli. La Fiorentina pensa a Izzo in caso di cessione di Pezzella. Il Bayern Monaco vuole riportare in Baviera Mario Gotze, eroe della finale mondiale del 2014