Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

La Roma continua ad oltranza la trattativa per riportare Smalling alla corte di Fonseca. Il difensore inglese ha espressamente richiesto al club di Manchester la volontà di tornare in giallorosso. L’affare negli ultimi giorni sembrava andare spedito verso la fumata bianca, ma nelle ultime ore, si è complicato. L’accordo poteva essere ritenuto certo con la Roma che avrebbe pagato il cartellino di Smalling, attorno ai 15 milioni complessivi, ma i “Red Devil” hanno aumentato improvvisamente la richiesta. La sensazione è che si riuscirà a chiudere la trattativa entro la dead-line, ma con lo United la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Intanto arriva in giallorosso l’attaccante Borja Mayoral dal Real Madrid. Visite mediche per l’attaccante spagnolo che sarà il vice Dzeko.

Il Napoli cerca una soluzione per la querelle Milik. Il polacco potrebbe rinnovare il contratto per poi andare alla Fiorentina, in prestito con obbligo di riscatto. Infatti i viola, hanno l’accordo per la cessione di Chiesa e vorrebbero investire i soldi ricevuti sull’attaccante in uscita dagli azzurri. Il Napoli a sua volta, tenterebbe l’assalto a Bakayoko. Il francese è un nome gradito a Gattuso, che lo ha già allenato al Milan. Contatti con il Chelsea, per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa a Bakayoko, potrebbe essere Midtsjo, norvegese dell’AZ Alkmaar, prossima avversaria dei partenopei ai gironi di Europa League.

L’Inter saluta Dalbert e Nainggolan. Il terzino va in Francia al Rennes, mentre il belga è a un passo dal ritorno al Cagliari. Arriva Darmian dal Parma. I nerazzurri pensano a Marcos Alonso come ciliegina sulla torta di questo mercato. Contatti con il Chelsea e trattativa che potrebbe sbloccarsi anche nelle ultime ore di calciomercato. L’esterno spagnolo è l’ultimo nome della lista di Marotta e anche se dovesse saltare il suo acquisto, l’Inter non farà altri colpi.

Rugani lascia l’Italia, andrà al Rennes in prestito. Hauge è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. La Lazio presenta Fares. Il Genoa ha preso Bani. Petriccione va al Crotone. In Lega Pro colpo della Casertana, preso Konatè dal Gubbio. Presentazione ufficiale al Camp Nou per il nuovo terzino del Barcellona, Dest. L’americano arriva dall’Ajax per 26 milioni complessivi.