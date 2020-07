Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Il sorriso di Conte nell’ultima conferenza stampa sembra quello di chi sa che le sue parole hanno fatto centro. Il progetto con l’Inter andrà avanti, nonostante le voci di addio, e la società nerazzurra è pronta a fare sacrifici sul mercato. Oltre i nomi dei vari giocatori non ritenuti all’altezza, un big è pronto a salutare i nerazzurri. Il nome è quello di Milan Skriniar. Marotta ed Ausilio attendono l’offerta da 60 milioni che potrebbe arrivare da Manchester sponda City.

Con questi soldi l’Inter potrebbe puntare al clamoroso acquisto di Kantè. In difesa, 3 i candidati per prendere il posto dello slovacco: Izzo, che il Torino ha già sostituito con l’acquisto di Sarr, difensore francese seguito da molte italiane, Kumbulla e Vertonghen in scadenza dal Tottenham. Occhi aperti sul rinnovo di Alaba con il Bayern Monaco. L’Austriaco è il grande sogno di Conte. Forte sia da esterno che da difensore nel 352 non precluderebbe l’acquisto di Emerson Palmieri.

I nerazzurri, come la Juve, restano sulle tracce di Zaniolo. La Roma, che ha bisogno di vendere, prova a trattenerlo grazie alle cessioni di altri componenti della rosa. I più indicati ad andar via sono: Under, su cui resta vigile il Napoli, e Kluivert in rotta con Fonseca. Dalla Francia arrivano le voci di un PSG molto interessato a Pellegrini con i francesi disposti a pagare la clausola da 30 milioni del vice capitano giallorosso. Per la difesa si prova il colpo Garay in scadenza dal Valencia seguito anche dall’Inter.

Dalla Spagna insistono, la Juve sarebbe forte sul tedesco del Real Toni Kroos. In lizza con Jorginho per prendere l’eredità di Pjanic, il campione del mondo sarebbe l’acquisto perfetto per far girare il centrocampo di Sarri. Altro nome, seppur meno esotico è quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. Si studia la formula con il club emiliano. Per l’attacco oltre al vicino Milik, sondato anche Dzeko su cui resta forte sempre l’Inter.

A Napoli continua l’attesa per l’arrivo di Osimhen. Se dovesse saltare l’acquisto dell’attaccante nigeriano pronto l’assalto a Jovic. Forte la concorrenza per il centravanti del Real Madrid, richiesto da molte squadre. Sul nazionale serbo anche il Milan di Rangnick. I rossoneri potrebbero ricevere un’offerta dal Lipsia per Kessié. La cessione del centrocampista ivoriano finanzierebbe il colpo Szoboszlai. La Fiorentina sogna il francese Thuram, figlio d’arte, vuole Mandzukic e sfida l’Atalanta per Florenzi. Juric resta al Verona. Il Benevento cerca Ionita del Cagliari. Aguero rinnova con il Manchester City