Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Incontro in barca in Sardegna tra Napoli e Osimhen. Accompagnato da un buon bicchiere di vino e una Paella, l’attaccante nigeriano ha detto sì agli azzurri. Le difficoltà economiche del Lille, proprietaria del cartellino del giocatore, fanno accellerare la chiusura dell’affare. Osimhen prenderà il posto di Milik nella batteria di attaccanti a disposizione di mister Gattuso. Il polacco su cui è forte la Juve, potrebbe clamorosamente finire alla Roma in uno speciale triangolo di mercato. Dzeko lascerebbe il posto all’attaccante del Napoli, che potrebbe prendere dai giallorossi uno tra Under e Veretout. Il bosniaco andrebbe alla Juve, proprio al posto del polacco, o all’Inter fortemente voluto da Conte.

Altro derby d’Italia per un altro giocatore della Roma. Marotta e Paratici sono pronti a darsi battaglia per il colpo Zaniolo. La Juve sembra avanti ma l’Inter ha un vantaggio economico che potrebbe fare la differenza in questa speciale sfida extracampo. I nerazzurri infatti hanno il 20% di guadagno sulla cessione del giovane talento romanista. L’Inter vuole accontentare Conte e per farlo intende piazzare un colpo da 90 a centrocampo. Il sogno è Kante. Tentazione all’apparenza impossibile ma su cui Ausilio e Marotta stanno lavorando seriamente. La cessione di Skriniar sarebbe fondamentale per l’acquisto del francese campione del mondo, con le due di Manchester pronte a darsi battaglia per il difensore slovacco. Tonali sembra ad un passo, con le parole di stima del procuratore del ragazzo nei confronti del progetto nerazzurro.

Federico Chiesa continua a rifiutare il rinnovo con la Fiorentina. La Juve è sempre molto forte sull’esterno della nazionale. I viola però, continuano a chiedere 70 milioni per la cessione del figlio d’arte. I bianconeri non sono disposti ad arrivare a quelle cifre e resta sempre aperta l’ipotesi di inserire Higuain nella trattativa. Paratici dovrà risolvere anche la questione Luca Pellegrini. Mino Raiola, procuratore del terzino in prestito al Cagliari, ha chiesto la cessione a titolo definitivo del giocatore “scuola Roma”.

La Lazio è pronta a salutare Bastos, seguito dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic. Per l’attacco i biancocelesti sono interessati a Rafael Borré del River Plate. Il Sassuolo vuole Valoti in uscita dalla Spal e Bani del Bologna. Il Benevento a un passo dal colpo Gervinho. Non si ferma il mercato stellare del Chelsea. Lampard infatti ha messo gli occhi sul portiere Oblak dell’Atletico Madrid