Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi 💰

Il papà di Messi cerca casa a Milano. La notizia è così clamorosa che somiglia fortemente a una bufala. Invece è tutto vero. L’Inter ha subito smentito qualsiasi forma di trattativa con il “Goat” del calcio mondiale. Ed in effetti le motivazioni che hanno spinto il padre di Lionel a “trasferirsi” nella capitale della moda è da ricercare nella più tollerante pressione fiscale del belpaese rispetto a quella spagnola. Nonostante questo però, i tifosi dell’Inter sognano il colpo che oscurerebbe CR7 alla Juve e proietterebbe di diritto i nerazzurri al primo posto tra le contendenti non solo del campionato italiano ma addirittura della Champions.

Messi è sempre stato il sogno non tanto segreto dell’ex presidente Moratti, che non ha mai nascosto i tentativi di portare la “pulce” alla pinetina. Ora Zhang ci fa un pensierino. Il colpo Messi non sarebbe impossibile per le casse nerazzurre e la guerra aperta tra il capitano dell’Argentina e la dirigenza blaugrana potrebbe portare ad un clamoroso divorzio nel 2021. Messi ha facoltà di decidere se prolungare o meno il contratto di anno in anno con il Barcellona e se dovesse decidere di andar via a parametro zero l’Inter sarebbe pronta a piazzare il colpo del secolo.

I nerazzurri, sempre attivi sul mercato, sono in vantaggio per Tonali. Sul ragazzo del Brescia però è piombato fortemente il Milan, disposta a raggiungere le cifre che Cellino è intenzionato ad intascare. Il derby di mercato vede ad oggi i nerazzurri favoriti ma i rossoneri non sono tagliati fuori da questa sfida anche grazie alla passione per il Milan del ragazzo. Intanto i rossoneri sono vicini al terzino destro in prestito al Betis Emerson. Contatto in sede con i rappresentanti del calciatore brasiliano di proprietà del Barcellona, che potrebbe prendere il posto di Calabria richiesto in Spagna dal Sevilla di Monchi.

Buone notizie per la Roma sul fronte Zaniolo. Il centrocampista ex Inter, dopo alcuni malumori dei giorni scorsi, è tornato a sorridere e a far gol. I giallorossi si sono sempre detti convinti di voler puntare sul gioiello della nazionale. Le voci di mercato sia dall’Italia che dall’Inghilterra (su di lui forte il pressing del Tottenham di Mourinho) potrebbero chiudersi con un rinnovo di contratto.

La Lazio insiste per Mayoral del Real Madrid. L’alternativa allo spagnolo potrebbe essere Lasagna dell’Udinese. Il Napoli pensa a Sepe in caso di partenza di uno tra Ospina e Meret. Rinnovano il contratto Mario Rui e Di Lorenzo. La Fiorentina punta Ghiglione e Criscito. L’ex allenatore di Arsenal e PSG, Unai Emery, in passato vicino al Milan, sarà il nuovo allenatore del Villarreal.