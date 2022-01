Calciomercato: Tutte le trattative che vi siete persi oggi

Siamo quasi giunti a metà per quanto concerne al mese dedicato alle cessioni e agli acquisti per I club di Serie A, impegnati a puntellare, dove possibile e dove richiesto, le parti più sensibili della rosa. Partendo dal basso(per arrivare in alto?), il progetto presentato da Danilo Iervolino per la sua Salernitana è molto ambizioso, innovativo(come le sue idee nel business) e ha da poco presentato quello che potrebbe essere il più grande dei suoi acquisti: Walter Sabatini. Il dirigente capitolino, ex di Palermo, Lazio e Roma, eccellente nel trovare calciatori adatti al contesto ad un incredibile rapporto qualità prezzo, ha firmato un accordo di 6 mesi con i granata campani e ha già risposto alle domande di mercato facendo sapere che verranno acquistati 5-6 giocatori di categoria per cercare da subito di evitare la retrocessione. Salerno può sperare, la squadra della città sempre essere tornata in buone e sapienti mani.

Sopra la Salernitana si attesta il Genoa, che dopo gli acquisti di Calafiori, Yeboah e Nefthi si sente per la prima volta dire no. A dire no è stato Bruno Labbadia per la guida tecnica della squadra, post esonero di Sheva(decisione molto curiosa). Si continuano a monitorare le trattative di Amiri(B. Leverkusen) e l’atalantino Miranchuk, mentre per il ruolo più avanzato sembrerebbe molto vicino Piccoli, regalando così un’arma in più a chi arriverà ad allenare il Genoa(Maran papabile). Il Cagliari cerca ancora un difensore centrale, dopo l’arrivo di Lovato e Goldaniga, il secondo play difensivo, oltre ovviamente ad un centrocampista. Si è parlato a lungo di uno scambio Cagliari-Torino che potrebbe coinvolgere Nandez in cambio di Izzo e Baselli, non molto considerati da Juric nelle sue gerarchie. Si cerca anche una punta in terra sarda, con il nome di Lapadula che serpeggia nell’isola, costo 2 milioni.

Il Venezia invece continua a stupire e dopo Cuisance e Nani(che ha fatto subito un assist all’esordio) arriva anche il terzino austriaco Maximilian Ullman dal Rapid Vienna. Il difensore austriaco rientra nelle “certe cose” che si stanno definendo secondo l’intervista dell’ottimo ds Collauto. Venezia quindi una delle regine più stravaganti del mercato anche in inverno, dopo il curiosissimo e altrettanto proficuo mercato estivo. La Samp di Giampaolo dopo Rincon cerca altri elementi con cui arricchire la rosa. Vicino in prestito Linetty, che proprio il tecnico ascolano ha voluto nella sua brevissima esperienza torinese. Ovviamente tornano in discussione le ipotesi di uscite con il nuovo mister, come quelle ad esempio Murru e Verre.

L’Udinese di Cioffi si vede rinforzata ancora la linea centrale di difesa con l’arrivo di Pablo Mari, ex Flamengo e Arsenal, colpo di livello internazionale per la squadra friulana che fa coppia con Benkovic del Leicester.Il Sassuolo presenterà a breve Ceide, venuto dalla Norvegia per rimpiazzare e provare a non far rimpiangere la partenza di Jeremie Boga direzione Bergamo. Sembrano improbabili le cessioni in questa finestra di mercato di Scamacca, Raspadori e Frattesi. Se ne riparlerà a luglio. Più si sale di classifica e più aumentano dubbi, difficoltà e offerte allettanti fanno riflettere le società. Sembra molto forte l’interesse del CSKA Mosca per Muriqi, anche se Tare ha prontamente smentito. L’offerta di 10 milioni dei russi farebbe decollare il mercato bianco celeste in quanto in grado di sbloccare il tanto odiato indice di liquidità, permettendo a Tare di operare secondo I dettami di Sarri. Trattativa viva per Casale in prospettiva.

Anche l’altra società capitolina e alle prese con difficili cessioni, in quanto o ci sono mancanze di offerte o I giocatori rifiutano le destinazioni. Al centro di questo quadro tutt’altro che idilliaco ci sono Fazio, Diawara e Santon. Il centrocampista attualmente in Coppa d’Africa con la sua Guinea ha su di lui l’interesse del Marsiglia, squadra che potrebbe rientrare in altre logiche di mercato con la Roma per Kamara, in scadenza 2022 e cercatissimo dalla squadra di Mou. Si cercherà di piazzare gli esuberi e forse di prendere un’occasione last minute in difesa.

Chi invece ha tantissime offerte e Dusan Vlahovic, mattatore viola. Il centravanti serbo è richiesto da mezza Premier League e vedremo se partirà per l’Inghilterra. E mentre il Napoli cerca un’occasione sulla fascia sinistra, non potendo arrivare ad Oliveira del Getafe per problemi sui metodi di pagamento non apprezzati dal club spagnolo, un altro club di alta classifica deve assolutamente cercare un centrale di difesa vista la situazione di emergenza. Il Milan infatti cerca un centrale di difesa, ultimo nome proposto al club rossonero tramite intermediari è Schuurs dell’Ajax, ennesimo talentino dei lancieri.

Chi invece è alle prese con momenti di riflessione è la Dea. Il Newcastle sembra aver bussato prepotentemente alla porta nerazzurra portando(riportano i giornali) 60 milioni per strappare via Gosens e Zapata, al quale I Magpies garantirebbero 6,5 a stagione per4 anni. Insomma il mercato è nel pieno del suo momento, le trattative possono sbloccarsi in poco tempo e tante squadre hanno necessità di vendere e acquistare giocatori. Tutto è ancora da decifrare.