Calciomercato: Tutti gli acquisti ufficiali all’estero

Il mercato si è chiuso alle 20 in Italia, alle 18 in Germania e alle 24 ora italiana in Inghilterra, Francia e Spagna. Il colpo grosso è stato l’acquisto di Enzo Fernandez da parte del solito Chelsea, che per il giocatore ha sborsato 121 milioni di euro. Saltato invece clamorosamente il trasferimento di Ziyech per ripetuti errori nei documenti.

La Premier League è stata senza dubbio la regina del mercato potendo contare su una mole di investimenti molto più alta rispetto agli altri competitor del vecchio continente. Enzo Fernandez è stato il sesto giocatore più costoso nella storia del calcio, il più costoso della Premier. Sul gong del calciomercato invernale, infatti, il centrocampista argentino si traferisce al Chelsea, che completa così una sessione di trasferimenti a dir poco faraonica, come ad esempio l’acquisto di Mudryk dallo Shakhtar per la cifra capogiro di 100 milioni di euro, e ancora Badiashile, Santos, Fofana, Joao Felix e Madueke: una cifra impressionante nel solo mese di gennaio.

L’Arsenal pesca dal Chelsea un rinforzo per il centrocampo, è l’azzurro Jorginho, poi Trossard dal Brighton rivelazione (24 milioni) e, anche Jakub Kiwior dallo Spezia. Il Manchester United si è coperto dall’infortunio di Eriksen con il prestito di Sabitzer dal Bayern. Il Liverpool ha puntato tutto su Cody Gakpo, rivelazione con la sua Olanda in Qatar con tre gol in cinque partite e grandi prestazioni. Guardiola &Co aggiungono alla rosa solo un giovanissimo: è il classe 2002 argentino Maximo Perrone, mentre cedono Cancelo al Bayern. Praticamente sul gong, gli Spurs ufficializzano Pedro Porro, terzino in arrivo dallo Sporting in prestito fino a giugno, con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni.

Pochi movimenti in Francia, Spagna e Germania. Salta clamorosamente il trasferimento di Ziyech per ripetuti errori nei documenti dal Chelsea al PSG, il Marsiglia prende la rivelazione del Marocco ai Mondiali Ounahi, 8 milioni (all’Angers). Il Monaco fa cassa con Badiashile al Chelsea, il croato Lovren va al Lione (che cede Malo Gusto al Chelsea), l’ex Inter Radu si accasa all’Auxerre, l’ex Udinese Makengo al Lorient (per 11 milioni) e Toko Ekambi al Rennes. Il giovane Aké passa in prestito dalla Juventus al Digione.

Nessuna voce nel capitolo acquisti per le due superpotenze spagnole Barcellona e Real Madrid mentre l’Atletico Madrid ha ufficializzato Matt Doherty. Pochi movimenti in generale nel mercato spagnolo, dove il colpo più costoso è stato Cesar Montes, difensore centrale 25enne, dai messicani del Monterrey all’Espanyol per 8 mln. In generale, gli acquisti sono stati appena sei. Tra questi da segnalare Tsygankov al Girona (dalla Dinamo Kiev) per 5 milioni.