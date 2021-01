Calciomercato: Esclusiva FM, la Fiorentina vuole Junior Messias

Secondo fonti vicinissime a Filippo Falco, l’attaccante in forza al Lecce è richiesto da ben 7 club che hanno intavolato una trattativa con il Lecce. Lo Spezia si è mossa prima di tutti quanti ma l’offerta di un prestito non è stata ben accolta in Salento; Fiorentina, Sassuolo e Parma hanno bussato in Puglia ma il ragazzo ha preferito rimanere con i giallorossi piuttosto che tentare un salto di qualità a metà stagione. Il Monza di Galliani e Berlusconi sono coloro che hanno fatto l’offerta più corposa, dimostrando di avere abbastanza liquidità per portare a casa gli obiettivi di mercato e provare ad arrivare in Serie A ma l’ostacolo principe, fino a pochi giorni fa, era rappresentato dall’Udinese di Marino che è in cerca di un partner offensivo da affiancare alla punta che arriverà.

L’entourage del calciatore, però, si è sentito in dovere di frenare tutte le trattative quando sul banco degli offerenti è arrivata la Stella Rossa di Belgrado con un’offerta consistente tra le mani. La situazione, per ora, appare semplice la seconda punta vorrebbe rimanere a Lecce fino al termine della stagione ma le alternative ci sono ed anche molto più vantaggiose sia dal punto di vista tecnico che tattico. Attualmente, dunque, i serbi sono in vantaggio.

Rimanendo in tema attaccanti, il patron Vrenna ha rifiutato ben tre offerte per il talento Junior Messias; la Fiorentina ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni ma Pradè non ha trovato terreno fertile per insediare il Crotone. Lazio e Torino hanno vagliato, anch’esse, il ventinovenne senza tutta via proporre al patron dei calabresi offerte eccezionali. Rimanendo in tema attaccanti, la Juventus ha messo gli occhi su Emanuele Pecorino, centravanti del Catania autore di 5 reti in 14 presenze. Il diciannovenne andrebbe ad infoltire la rosa della Juventus under 23 con un occhio alla prima squadra.