Calcio Estero

Cancelo-Barcellona, a volte ritornano. C'è l'ufficialità

Prestito secco fino a giugno, compartecipazione sull'ingaggio con l'Al-Hilal. Battuta la concorrenza dell'Inter, decisiva la volontà del giocatore

Gen 13, 2026
BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 28: Joao Felix of FC Barcelona interacts with Joao Cancelo of FC Barcelona during the UEFA Champions League match between FC Barcelona and FC Porto at Estadi Olimpic Lluis Companys on November 28, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Tormentone concluso. L’here we go era già arrivato, nei convulsi giorni post Supercoppa, ora è anche ufficiale: João Cancelo torna a vestire blaugrana, stavolta in prestito dall’Al-Hilal fino a giugno 2026. Proprio lui, il terzino che nel 2023-24 aveva fatto innamorare mezza Catalogna per tre mesi e poi discutere per gli altri sei, ha voluto fortemente tornare ad abbracciare i suoi vecchi tifosi al Camp Nou, rifiutando la corte dell’Inter. Seguito con zelo dai canali social del club, lunedì è sbarcato in città e ha superato le visite di rito, martedì a ora di pranzo (o aperitivo) ha firmato il contratto e si è gettato sorridendo fra le braccia della stampa, seppur con qualche ora di ritardo sulla tabella programmata a causa di un intoppo burocratico con l’Arabia, che ha costretto i social media manager a cancellare e riscrivere il messaggio di benvenuto. Vestirà di nuovo la camiseta numero 2, come nella stagione precedente.

Benvingut o bentornat?

Partiamo dai fatti, perché in Catalogna si ama il romanticismo ma la disponibilità economica va e viene, c’è più incertezza sulla capacità di spesa dei blaugrana che sulla data effettiva di fine lavori della Sagrada Familia. Il trasferimento è un prestito secco, senza opzione d’acquisto, con il Barça che copre solo una fetta (importante, ma non totale) dello stipendio saudita del portoghese. Tutto reso possibile dal crac del crociato dello sfortunato Andreas Christensen (un Cancelo, un rimpiazzo: pare essere questo il leitmotiv di questa campagna acquisti): grazie alla regola dell’eccezione per lesione grave, La Liga ha sbloccato l’80% del suo ingaggio per registrare il nuovo arrivato. Traduzione: senza il ginocchio di Christensen, non si sarebbe fatto nulla. Perché proprio ora? Hansi Flick ha spiegato la faccenda con teutonica chiarezza: «Con João avremo più opzioni sulle fasce, entrambe». Tradotto dal tedesco in salsa catalana: Balde resta intoccabile a sinistra, Koundé può tornare a fare il centrale quando serve, Eric García smette di fare il terzino per finta e si alterna quando necessario con il giovane Cubarsí. In pratica, il portoghese è il pilastro tattico che permette a Flick di non impazzire con i Lego difensivi ogni domenica. Il ragazzo è «pazzo per il Barça», parola del diesse Deco. O forse è semplicemente pazzo, oltreché spesso e volentieri soggetto ad intemperanze caratteriali. Dopo un anno e mezzo in Arabia Saudita a nuotare nei petrodollari e le partite in cui Simone Inzaghi (non) lo guardava come si guarda un mobile IKEA montato male, Joãozinho ha detto basta. Mondiale 2026 alle porte, 32 anni il prossimo 27 maggio, la necessità di rassicurare il selezionatore lusitano sulle reali potenzialità in vista delle convocazioni ha prevalso su tutto il resto.

Ora la domanda da un milione di euro (che il Barça non ha): funzionerà stavolta? Nel 2023-24 Cancelo aveva iniziato come un razzo: dribbling, gol da fuori, chilometri macinati sulla fascia, cross al bacio. Poi è arrivato il classico “ma”: discussioni con Xavi, panchine poco gradite, litigate e addio senza rimpianti (almeno da parte del club) con zero titoli aggiunti in bacheca. Ma per questa volta, si può riassumere, se mi lasci non ti Cancelo. Oggi il contesto è diverso: Flick non è Xavi, la squadra domina la Liga ed è fresca vincitrice dell’ennesimo trofeo, l’ambiente è più sereno. Al contrario, Cancelo è sempre Cancelo: talento cristallino mischiato a una testa che a volte sembra avere il Wi-Fi disconnesso. Se va male, sarà servito l’ennesimo capitolo della telenovela “i terzini del Barça durano quanto un gelato al sole”. Se va bene, invece, potrebbe essere il tassello che permette a Flick di vincere qualcosa di prestigioso in questa stagione di transizione-rinascita, proiettando il vulcanico terzino verso una Coppa del mondo da protagonista. Intanto il presidente Joan Laporta ha già definito l’operazione «un altro grande colpo di Deco». Quando il presidente Culé elogia l’ex fuoriclasse in pubblico, di solito significa che ha risparmiato almeno 15 milioni rispetto al piano A. E in effetti qui il piano A probabilmente era un centrale di livello mondiale che nessuno poteva permettersi.

 

