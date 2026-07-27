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Caos Nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono. Mancini torna in pole

Il progetto federale si interrompe dopo appena 16 giorni: decisivo il mancato arrivo di Andrea Pirlo. Ora la FIGC valuta nuove soluzioni per la panchina e per la direzione tecnica.

Lug 27, 20261 Lettura
ROME, ITALY - NOVEMBER 12: Head coach of Italy Roberto Mancini attends before the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Italy and Switzerland at Stadio Olimpico on November 12, 2021 in Rome, Italy . (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

L’avventura di Paolo Maldini e Leonardo ai vertici della Nazionale italiana si è conclusa prima ancora di entrare nel vivo. Dopo appena 16 giorni dalla nomina, i due dirigenti hanno deciso di rassegnare le dimissioni, chiudendo anticipatamente il progetto avviato dalla FIGC. Alla base della scelta ci sarebbe il mancato approdo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra, ostacolato dalle conseguenze del caso Fonbet. La decisione è stata comunicata direttamente al presidente Giovanni Malagò, aprendo un nuovo capitolo per il futuro della selezione italiana.

Si riapre la corsa alla panchina azzurra

Le dimissioni di Maldini e Leonardo modificano radicalmente gli equilibri all’interno della Federazione, chiamata ora a individuare sia il nuovo commissario tecnico sia il direttore tecnico. Dopo il fallimento della gestione Gennaro Gattuso, prende quota la candidatura di Roberto Mancini, da tempo considerato il profilo preferito dal presidente Malagò per guidare il rilancio dell’Italia.

Parallelamente, cresce anche l’ipotesi di affidare il ruolo di direttore tecnico a Giorgio Chiellini, figura ritenuta ideale per accompagnare il nuovo corso azzurro. Si allontana invece la possibilità di vedere Thiago Motta alla guida della Nazionale, scenario strettamente legato alla permanenza di Maldini e Leonardo. Sullo sfondo resta infine anche la candidatura di Antonio Conte, sostenuta soprattutto da una parte della Lega Serie A, anche se al momento non rappresenta la prima opzione.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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