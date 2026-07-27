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Caos Nazionale: Pirlo non sarà il ct, Maldini e Leonardo verso l’addio

Le pressioni politiche fermano l’accordo con la Figc: il Consiglio federale ora è chiamato a trovare una soluzione per la panchina azzurra

Lug 27, 20261 Lettura
Di Quirinale.it, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110383479

L’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale italiana è destinato a saltare. Dopo una giornata che sembrava decisiva per definire la risoluzione del contratto con lo United FC e il successivo accordo con la FIGC, il presidente Giovanni Malagò ha deciso di sospendere l’operazione. Alla base dello stop ci sarebbero le forti pressioni politiche legate alla collaborazione dell’ex centrocampista con Fonbet, società russa operante nel settore delle scommesse sportive. Una situazione che rischia ora di avere ripercussioni anche sull’assetto dirigenziale della Nazionale.

La trattativa si interrompe e il progetto azzurro entra in crisi

La giornata di lunedì avrebbe dovuto rappresentare il passaggio conclusivo verso la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dell’Italia. Erano infatti previsti gli ultimi incontri a Roma tra le parti per definire la rescissione del contratto con lo United FC e formalizzare l’intesa con la FIGC. Nonostante i chiarimenti forniti dall’entourage dell’ex tecnico della Juventus, rafforzati anche da un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram riguardo al rapporto con Fonbet, la trattativa è stata improvvisamente congelata.

La decisione, maturata già nella giornata di domenica, rischia di compromettere anche il progetto tecnico costruito da Paolo Maldini e Leonardo. I due dirigenti avevano inizialmente individuato Pep Guardiola come guida ideale della Nazionale, ma il tecnico catalano aveva declinato l’offerta per motivi familiari. Da quel momento la scelta era ricaduta su Pirlo, ritenuto perfettamente in linea con una strategia orientata alla crescita di un allenatore giovane e di prospettiva, piuttosto che su un semplice piano alternativo.

Ora tutto torna in discussione. Nel Consiglio federale di martedì 28 luglio era attesa l’ufficializzazione del nuovo commissario tecnico, ma lo scenario è cambiato radicalmente. Resta da capire se Maldini e Leonardo saranno disponibili a individuare un nuovo candidato oppure se decideranno di lasciare i rispettivi incarichi qualora la scelta finale non rispecchiasse il progetto tecnico da loro condiviso. Le possibili dimissioni dei due dirigenti rappresentano ora uno degli sviluppi più delicati per il futuro della Nazionale italiana.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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