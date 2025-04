Capitombolo Real, il Valencia vince 1-2! Barça fermato dal Betis

Il sabato pre-Champions è nefasto per le due big spagnole e soprattutto per il Real Madrid, clamorosamente ko in casa contro il Valencia in lotta salvezza (1-2). Segnali sinistri per i blancos già nel primo tempo, con Vinicius che sbaglia un rigore e Diakhaby che porta avanti gli ospiti. Vinicius si riscatta segnando l’1-1 nella ripresa, ma il Real non riesce a portare la gara dalla sua parte e nel recupero Duro regala tre punti inaspettati al Valencia.

Il Barcellona, però, non approfitta appieno della caduta dei rivali, pareggiando in casa contro il Betis (1-1) e allungando dunque solo di un punto il vantaggio in classifica. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio di Gavi al 7′, pari dell’ex Napoli Natan al 17′.Nella ripresa il Barcellona non riesce a creare molto. Per il Betis un ottimo punto fuori casa.

L’Alavés espugna il campo del Girona con un gol di Vicente. Successo esterno anche per il Celta, vittorioso in casa del Maiorca in rimonta: vantaggio dei padroni di casa con Valjent nel primo tempo, ci pensano Gonzalez e Lopez a ribaltare tutto nella ripresa.