Serie A

Capolavoro Bologna, Napoli steso! Sos Atalanta, pari Genoa

I felsinei riscrivono la storia: superati i campioni in carica con le reti di Dallinga e Lucumì, terzo ko per Conte. I bergamaschi vengono travolti in casa dal Sassuolo e incappano nella seconda sconfitta consecutiva, ora Juric rischia la panchina. Pari per i due nuovi tecnici De Rossi e Vanoli, Colombo fallisce un rigore.

Nov 9, 2025
BOLOGNA, ITALY - JANUARY 21: Thijs Dallinga of Bologna celebrates scoring his team's first goal with Jens Odgaard and Dan Ndoye during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Bologna FC 1909 and Borussia Dortmund at Stadio Renato Dall'Ara on January 21, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATALANTA – SASSUOLO 0-3
29’ su rig. e 65’ Berardi, 47’ Pinamonti anticipo delle 12.30

Il Sassuolo si prende tutto nella sua domenica perfetta: gli emiliani sbancano Bergamo con i gol dei suoi attaccanti e scavalcano proprio i nerazzurri in classifica. Il prestigioso successo ottenuto a Marsiglia in Champions, evidentemente, aveva illuso l’ambiente: la squadra di Juric riceve una sonora batosta in campionato ad una settimana di distanza dal ko maturato in casa dell’Udinese, dove già si erano intraviste le prime crepe. Reduce dall’impegno europeo, dunque, il tecnico di Spalato decide di cambiare un uomo per reparto: nel 3-4-2-1 di partenza, Hien riprende un posto in difesa mentre Pasalic e Samardzic vanno ad occupare una posizione rispettivamente a centrocampo e sulla trequarti. Dal canto suo, invece, mister Grosso butta nella mischia dal 1’ Fadera in assistenza agli altri due attaccanti Berardi-Pinamonti (fuori Laurienté) nel consueto tridente offensivo. Come nelle previsioni, fin dai primi minuti sono i padroni di casa a tenere in mano il pallino del gioco con i neroverdi che, tuttavia, mostrano molta attenzione in difesa. La chance più ghiotta capita nei piedi di Lookman e solo l’intervento alla disperata sulla linea di porta di Idzes evita agli ospiti di andare sotto nel punteggio. Il Sassuolo cerca di sfruttare le azioni di ripartenza che la Dea concede ed è proprio grazie ad una di queste che gli emiliani sbloccano lo 0-0: il pasticcio difensivo della coppia Hien-Ahanor, spinge il portiere Carnesecchi ad atterrare Pinamonti che si era presentato solo davanti alla porta. Dal dischetto lo specialista Berardi non sbaglia (29’). E’ una Dea confusa, poco ispirata e soprattutto inoffensiva in avanti, dove mancano le verticalizzazioni utili per accendere l’estro di Lookman, davvero troppo isolato. Nell’intervallo, Juric prova a scuotere i suoi con l’inserimento di De Ketelaere per un irriconoscibile Ederson e con Djimsiti che rileva Kossounou. Sforzi purtroppo vani, perché nella ripresa il Sassuolo si scatena. Samardzic perde un pallone madornale, Berardi ne approfitta per servire deliziosamente Pinamonti, il quale trafigge con una botta senza scampo Carnesecchi (47’). “Tutto molto bello” avrebbe commentato l’indimenticabile Bruno Pizzul. Ma la domenica nera per l’Atalanta non finisce qui, perché lo scatenato Berardi decide di mettersi in proprio e in contropiede firma una doppietta che nella massima serie mancava da ben due anni (65’).   

BOLOGNA – NAPOLI 2-0
50’ Dallinga, 66’ Lucumi

Il Napoli incappa nella terza sconfitta in campionato. La fotografia che immortala l’impresa del Bologna è quella della “fiaccolata” determinata dalle torce dei cellulari che – a fine gara – illuminano la grandissima prestazione dei rossoblù per una gara che verrà ricordata a lungo in terra emiliana. La squadra di Vincenzo Italiano ha legittimato in pieno il 2-0 con cui ha sconfitto i campioni d’Italia. La formazione di casa, tra l’altro, ha concluso in crescendo dal punto di vista fisico questa prova gagliarda, nonostante l’impegno nelle coppe europee di giovedì, cioè 48 ore dopo quello del Napoli, reduce dal pareggio ottenuto in Champions contro l’Eintracht Francoforte. Più che scacco al re, è la resa del Conte l’argomento in discussione che fa seguito al doppio 0-0 maturato contro il Como e proprio contro i già citati tedeschi. Il Bologna raggiunge quota 21, ovvero un solo punto in meno rispetto ai partenopei. Il Napoli ora ha una sconfitta in più rispetto ai felsinei, ad indicare quella sorta di andamento lento che significa inevitabilmente equilibrio verso il basso. Per Conte si è poi trattato della prima sconfitta contro una squadra guidata da Italiano. Gli azzurri hanno così superato – loro malgrado – il numero di ko incassati fuori casa nella scorsa stagione e questo è un dato che sicuramente farà riflettere. La partita si è indirizzata sul piano del punto interrogativo già dopo pochi minuti di gioco, per via dell’esordio in Serie A del 17enne portiere del Bologna Massimo Pessina, che nelle prime battute di gioco ha dovuto svestire la parte superiore della tuta per sostituire, in assenza di Ravaglia, il titolare Skorupski (costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare). Proprio il portiere rossoblù si è distinto al 19’ con una parata in tuffo sul destro a giro tentato dall’insidioso Elmas, il macedone che agiva con Politano, a sua volta più che ispirato sulla fascia destra. Tutto questo è valso solo per la prima frazione. Il Bologna è cresciuto eccome nella ripresa. Al 50’, dopo l’ingresso in campo, Cambiaghi è stato autore di un bell’invito per Dallinga che ha tagliato “alla Crespo” in diagonale sul primo palo anticipando Rrahmani e superando il portiere Milinkovic-Savic. Il raddoppio è stato concretizzato al 66’: sul cross da destra di Holm, lo stacco aereo di Lucumì ha trovato impreparata la retroguardia partenopea.

GENOA – FIORENTINA 2-2
15’ Ostigard (G), 20’ Gudmundsson su rig. (F), 57’ Piccoli (F), 60’ Colombo (G)

Lo scontro salvezza tra due squadre con l’acqua alla gola è terminato senza vincitori né vinti. Un pareggio che comunque muove la classifica, al termine di una partita davvero animata e con molti episodi al Genoa, tra cui anche un rigore fallito ad inizio ripresa da parte di Colombo che poi si è rifatto con la rete del definitivo 2-2. Protagonisti anche i portieri: De Gea si è distinto proprio con la parata sul diagonale dal dischetto dell’attaccante rossoblù e uscito proprio male dal suo sinistro; Leali fondamentale, invece, ad impedire il vantaggio della Viola con il volo che ha negato il 2-3 a Piccoli. Questo quello che è accaduto al di fuori delle reti. Il vantaggio è arrivato per i padroni di casa al quarto d’ora: calcio di punizione di Martin e colpo di testa di Ostigard, proprio come era successo con il Sassuolo. Al 20’ il pareggio su rigore del grande ex Gudmundsson, un penalty assegnato per il tocco di mano proprio di Colombo. Il controsorpasso degli ospiti è giunto al 57’ con Piccoli e al 60’ l’ex attaccante dell’Empoli è riuscito a pareggiarla. Non cambia di molto la situazione in classifica, con la Fiorentina desolantemente ultima a 5 punti e con i liguri che salgono a 7 riagganciando il Pisa. Adesso una pausa di campionato in cui i due nuovi allenatori – Daniele De Rossi e Paolo Vanoli – avranno molto da lavorare per dare un senso al disastroso avvio delle proprie squadre (peggior avvio per entrambe della loro storia nella massima serie).

Emanuele Tocchi

Serie A

