Capolavoro Roma all’Olimpico, Brighton travolto 4-0!

ROMA- BRIGHTON AND HOVE ALBION 4-0

Si scrive vittoria ma si pronuncia capolavoro. Contro un Brighton che non perdeva più una gara dal 2-3 del turno eliminatorio casalingo contro i greci dell’Aek Atene, la Roma conquista una vittoria netta per 4-0 che potrebbe chiudere definitivamente il discorso della qualificazione ai quarti di finale per la gara di ritorno. Ottima prova corale di Spinazzola e compagni che, tolti alcuni minuti della ripresa, hanno comunque sempre tenuto in pugno la gara legittimando il successo. Una vittoria con ben quattro padri diversi: Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante. Olimpico in tripudio e passaggio del turno quasi in tasca.

La prima occasione della gara è di marca giallorossa, al 3′ l’ex Inter Lukaku stacca perfettamente di testa su cross di Spinazzola obbligando Steele ad alzare sopra la traversa. Sugli sviluppi del successivo corner, Dybala ha l’occasionissima per sfondare la porta inglese ma conclude malissimo. Roma molto propositiva in avvio di gara. Al 6′ il Brighton prova a replicare, Gross pesca Welbeck che però non controlla facendo sfumare l’occasione. Al 7′ gli inglesi sfiorano il vantaggio con un tiro di Adingra deviato da Ndicka sul palo, brivido per la Roma. I giallorossi cercano subito la replica con El Shaarawy ma la sua conclusione è debole e non dà problemi a Steele. Al 12′ la compagine di Daniele De Rossi passa in vantaggio: Dybala riceve la sfera da Paredes, aggira Steele e deposita in rete. Il direttore di gara Francois Letexier inizialmente annulla per fuorigioco ma poi decide di consultarsi con il Var che ribalta la sua decisione. Gol valido e Roma avanti. Il Brighton tenta di reagire ma, su un cross di Lamptey al 16′ , Paredes anticipa Welbeck impedendogli di concludere.

Al 21′ il Brighton prova a riproporre un tema con Enciso che, su lancio di Dunk, è però anticipato da Svilar. Un minuto dopo gli ospiti conquistano un corner: Cross, dalla bandiera, pesca Van Hecke che stacca bene di testa ma trova Ndicka sulla sua strada ad opporsi. Al 25′ il Brighton ha l’occasione per riprenderla, Adingra sfugge bene al diretto marcatore ed effettua un cross per Welbeck che stacca bene di testa ma trova uno Svilar molto ispirato a respingere. Al 29′ la Roma si rende pericolosa con un’incornata di Lukaku che sbuca bene su cross di Spinazzola ma conclude fuori misura. Alla mezz’ora di gioco la Roma conduce sempre ma il Brighton non dà segni di cedimento. Al 31′ la Roma prova a raddoppiare con Pellegrini ma il suo tiro trova il muro della difesa inglese. Subito dopo Dybala pennella un cross ma Steele lo neutralizza senza patemi. La partita riserva continui capovolgimenti di fronte e lo spettacolo ne beneficia: al 33′ l’ex Chelsea Lamptey ci prova di testa ma mette fuori misura. Al 38′ Dybala ci prova dal limite ma la difesa del Brighton respinge. Al 40′ vi è un brutto contrasto tra Van Hecke e Pellegrini, il romanista ha la peggio e si rende necessario l’intervento dei sanitari per soccorrerlo. Al 43′ la Roma allarga il fossato grazie a Lukaku, bravo a sfruttare un errato disimpegno di Dunk e a superare Steele con grande lucidità. Finisce così la prima frazione con la Roma in vantaggio tutto sommato meritatamente, pur se il Brighton può recriminare per un palo colpito nei minuti d’avvio.

Al 1′ della ripresa Adingra è ben lanciato ma Svilar lo anticipa. Due minuti dopo il portiere giallorosso interviene per sventare una conclusione di Ansu Fati. Al 4′ la Roma ricama la sua prima occasione della ripresa con un’incornata di Lukaku che sfiora il tris concludendo a lato. All’8′ il Brighton cerca di riprenderla con un destro di Adingra, Svilar, ancora una volta, non si lascia sorprendere. Al 12′ gli inglesi insistono ancora con Welbeck che riceve da Adingra ma spedisce alto, occasione dorata sprecata dal Brighton per riaprire i giochi. Nel momento migliore del Brighton, al 29′, arriva il tris della Roma grazie a Mancini che raccoglie un cross di El Shaarawy e supera Steele. Il direttore di gara non è convinto e consulta il Var confermando poi la convalida del gol. Passati gli istanti dell’arrembanza degli inglesi, la Roma è padrona della situazione e lo conferma al minuto 23′ quando Cristante, di testa, su cross di El Shaarawy, infila il 4-0.

Brighton in ginocchio. Al 29′ il Brighton prova almeno a segnare il gol della bandiera con Buonanotte che, servito da Ansu Fati, conclude malamente. Al 36′ gli inglesi ci riprovano con Van Hecke che però non inquadra lo specchio della porta. La Roma , nel finale che si carica anche un po’ di nervosismo, chiude bene gli spazi agli inglesi che sono alla ricerca almeno del gol della bandiera. E i giallorossi possono festeggiare la larga vittoria.