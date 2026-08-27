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Premier League

Carabao Cup: De Zerbi ne fa 5, Tottenham show! Avanti Everton e Newcastle

Ago 27, 20262 Lettura

Il Tottenham riscatta il pesante 3-0 subito dal Brentford nella gara d’esordio in Premier League, sconfiggendo con un netto 5-1 il Charlton (club che milita in Premiership) nella Carabao Cup. Gli uomini di De Zerbi hanno dominato la sfida e si sono imposti grazie ai gol segnati da Moore, Solanke, Danso, Savinho e Davies. Tutto facile anche per l’Everton, che vince in trasferta sul terreno di gioco del Preston North End con un secco 4-0, al termine di una sfida senza storia. A decidere la sfida è la splendida tripletta di Barry (un gol nel primo tempo e due nella ripresa) e la rete, realizzata nei minuti finali da Johnson. Gol, emozioni e spettacolo nel match tra Newcastle e West Bromwich: ospiti avanti con Price, padroni di casa che ribaltano il risultato grazie ai gol di Toure e Barnes, prima del pareggio (su cacio di rigore) realizzato nuovamente da Price. A otto minuti dalla fine il Newcastle mette a segno la rete decisiva, ancora con Barnes. Passa il turno anche il Bradford City, che si impone ai calci di rigore (4-2), sul Burnely: decisivi gli errori di Larsen e Amdouni.


TOTTENHAM-CHARLTON 5-1

Il tecnico italiano ha tanto di cui essere soddisfatto, dopo la sua prima vittoria ufficiale della nuova stagione. Savio, appena arrivato, è la notizia migliore. Ci ha messo 10 minuti per confermare di poter essere tutto quello che De Zerbi ha visto in lui, un esterno d’attacco che ha nel dribbling la sua arma migliore e che è pronto a prendere anche “l’abitudine al gol”, per seguire le dichiarazioni del tecnico, correggendo il difetto che ha fatto deragliare dopo due stagioni la sua avventura al City. Il nuovo numero 17 si è preso gli applausi del Tottenham Stadium al 71’ minuto, coi suoi già avanti 3-0. Prima li aveva illuminati Mikey Moore, 19enne autore dell’1-0 al 41’ minuto che gli Spurs stanno ancora decidendo se confermare o meno. Importante anche il gol di Dominic Solanke, centrocampista che dovrà guardarsi dalla concorrenza di Omar Marmoush, altro acquisto praticamente imminente, dal Manchester City. Importanti sono stati soprattutto i progressi del Tottenham, più convinti e sicuri. Il Charlton ha perso nei primi 15 minuti, però, i centrali titolari. Sabato al Tottenham Stadium arriva il Newcastle per la seconda di Premier che è un big match ma anche già un crocevia per gli Spurs: De Zerbi dovrà assicurarsi che i suoi ripartano da questo 5-1.


PRESTON NORTH END-EVERTON 0-4

Partita senza storia: i Toffees passeggiano e infliggono un perentorio 0-4 al Preston. L’uomo simbolo della partita è senza dubbio Barry: il giocatore dell’Everton è autore di una tripletta, con un gol nel primo tempo e una doppietta nella ripresa, con la quale annichilisce gli avversari. Nel finale c’è gloria anche per Johnson che entra nel tabellino dei marcatori.

NEWCASTLE-WEST BROMWICH 3-2

Partita dalle emozioni infinite e caratterizzata da molti gol, con una doppietta per parte: Price per il West Bromwich e Barnes per i Magpies, e continui capovolgimenti e occasioni, quella tra Newcastle e West Bromwich. Alla fine, la vittoria va ai padroni di casa del Newcastle che, però, soffrono per passare il turno. Price al 19’ minuto porta in vantaggio gli ospiti che vengono raggiunti dal gol di Tourè al 38’ minuto. Nella ripresa Barnes, al minuto 48, ribalta il risultato in favore del Newcastle, prima che Price, al 77’ minuto, realizzasse il rigore del pareggio e della sua doppietta personale. Nel finale, a 10 minuti dal termine, anche Barnes segna la sua doppietta personale che regala il 3-2 e la vittoria al Newcastle che nel prossimo turno affronterà il Liverpool.


BRADFORD CITY- BURNLEY 0-0 (4-2 d.c.r.)

È già terminata l’avventura del Burnley. Il Bradford si impone ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari: decisivi gli errori di Amdouni e Bruun Larsen.

 

 

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