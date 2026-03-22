Carabao Cup: Man City campione! O’Reilly stende l’Arsenal

Il Manchester City batte 2-0 l’Arsenal e vince la Carabao Cup. Al Wembley Stadium i Gunners di Arteta s’inchianno agli Sky Blues di Guardiola, che vincono il trofeo per la nona volta nella storia del club trionfando grazie a una doppietta di O’Reilly nella ripresa: gol di testa al 60′ minuto, a causa di una papera di Kepa su traversone di Cherki e al 64′ minuto su cross di Nunes.

ARSENAL-MANCHESTER CITY 0-2

A Wembley il Manchester City supera l’ostacolo Arsenal e si aggiudica il primo trofeo della stagione, sollevando al cielo la Carabao Cup. Dopo un primo tempo ricco di azioni da una parte e dall’altra ma privo di gol, a decidere l’incontro è stata la doppietta di O’Reilly: entrambi i gol arrivati nel secondo tempo. L’autore della doppietta che ha portato per la nona volta la Carabao Cup in bacheca al City, proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno: ha compiuto 21 anni. Inoltre, la doppietta del giovane O’Riley ha permesso alla seconda in classifica in Premier League di battere la prima. Nel finale i Citizens hanno continuato ad attaccare, dominando in lungo e in largo e terminando il match con più del 60% del possesso palla. Masterclass da parte di Pep Guardiola, che ha così insegnato un’altra lezione al suo allievo Arteta. La sconfitta in finale di Carabao Cup rischia di avere ripercussioni importanti anche in Premier League per l’Arsenal. La squadra di Arteta è infatti prima in campionato con 70 punti proprio davanti al Manchester City fermo a 61 punti e una partita da recuperare. Una distanza importante, ma che la formazione di Guardiola proverà in tutti i modi a ridurre da qui al termine della stagione. Il contraccolpo psicologico potrebbe rivelarsi decisivo: i Gunners dovranno evitare cali di concentrazione e continuare a spingere come fatto fin qui. Il City, eliminato dalla Champions League, attende e spera, in quello che potrebbe rivelarsi un finale di stagione ricco di emozoni in Inghilterra.

Nella partita i Gunners partono fortissimo: Trafford (scelto al posto di Donnarumma) è costretto a compiere tre grandi parate già al 7’ minuto su Havertz e Saka, per tenere inviolata la propria porta. Il match entra poi in una noiosa fase d’equilibrio che regala davvero poche emozioni, tanto che il primo tempo si chiude a reti bianche: a creare una chance interessante è Semenyo al 45’ minuto, con Haaland che non la sfrutta però di testa. Il Manchester City cambia, allora, passo nella ripresa e al 60’ minuto sblocca il risultato: Kepa manca clamorosamente la presa su un cross innocuo di Cherki e O’Reilly appoggia in rete l’1-0, sprigionando tutta l’euforia di Guardiola. L’inglese ci prende gusto e cinque minuti più tardi firma pure la doppietta. Questa volta a dipingere il traversone vincente dalla destra è Matheus Nunes, per l’incornata puntuale del classe 2005 nato e cresciuto nel nord di Manchester, dove ha tirato i primi calci a un pallone nei club amatoriali Moston Tigers e Failsworth Dynamos. Nell’area di rigore opposta è invece Trafford a fermare il colpo di testa di Calafiori, che scheggia poi anche il palo con un poderoso diagonale di mancino al 78’ minuto. Dieci minuti dopo è invece la traversa a fermare il grande ex Gabriel Jesus. Il City vince, dunque, 2-0 e conquista la nona Coppa di Lega della sua storia, portandosi così a -1 dal record del Liverpool: i Reds sono infatti gli unici ad aver alzato il trofeo in dieci occasioni.

Era dal 2021 che gli Sky Blues non facevano loro la Carabao Cup, ovvero dal successo per 1-0 sul Tottenham di Ryan Mason. “Cosa posso dire? Vincere un trofeo è sempre importante. È stato speciale perché veniamo da due settimane difficili“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports UK nel post partita, in preda ai festeggiamenti il tecnico degli sky blues Pep Guardiola, dopo la quinta coppa sotto il suo comando. “Quello che loro (l’Arsenal, ndr) hanno fatto in Champions League è complicatissimo. Nei primi 15 minuti ci hanno soffocato, non riuscivamo a respirare. Dopodiché, abbiamo vinto alcune seconde palle e iniziato a giocare“, ha proseguito. “Sono davvero felice perché Mikel (Arteta, ndr) ha creato una squadra quasi imbattibile. Una quinta Carabao Cup in 10 anni non è male. Ogni volta che vinci un titolo sembra più difficile rispetto al passato; lo è davvero, per molte ragioni“, ha aggiunto Guardiola.

Poi fa un commento sull’eroe della serata, il talento dell’Academy del City O’Reilly per la doppietta fatale per i Gunners: “Forse è stato O’Reilly l’acquisto della stagione. All’inizio del campionato abbiamo avuto una lunga conversazione con lui. Ha iniziato a giocare come terzino sinistro e ha impressionato molto. Può ricoprire molti ruoli, è un ragazzo che negli ultimi trenta metri si trova in una posizione che gli piace. Ha segnato due gol fantastici“. Un pensiero del tecnico dei citizens, se la squadra possa essere vicina a ciò che desidera: “Non siamo ancora la squadra che è l’Arsenal o quella che eravamo noi in passato. Ma abbiamo sempre trovato il modo di vincere titoli“. Infine, una chiusura doverosa sulla corsa al titolo di Premier League: “A essere onesti, mi piacerebbe avere nove punti di vantaggio. È nelle loro mani. Abbiamo bisogno di tempo, di una pausa incredibile. Sono esausto, poi vedremo passo dopo passo.”