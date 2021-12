Carabao Cup: Manita Arsenal, Gunners in semifinale. Sunderland ko

L’Arsenal batte 5-1 il Sunderland e vola in semifinale di Carabao Cup. Serata straordinaria per il 22enne inglese Nketiah, autore di una tripletta. Di Pepe e Patino le altre reti dei Gunners, mentre Broadhead firma il gol della bandiera per gli ospiti. Dopo aver superato West Bromwich (6-0), Wimbledon (3-0) e il Leeds del Loco Bielsa (2-0), la squadra di Arteta fa valere le due categorie in più dei Black Cats, che sognavano invece un’impresa come quella dello scorso 26 ottobre quando hanno eliminato il QPR (3-1 dcr) nel quarto turno della manifestazione. Un cammino splendido per la squadra di Lee Johnson che, precedentemente, aveva fatto fuori Port Vale (2-1), Blackpool (3-2) e Wigan (2-0), ma si stoppa all’Emirates Stadium.

Dopo un buon inizio degli ospiti, l’Arsenal prima colpisce una traversa, poi passa con Nketiah, bravo ad arrivare prima di tutti sulla ribattuta del portiere avversario sul colpo di testa di Holding e ribadire in rete col ginocchio. Passano 10 minuti e Pepe firma il raddoppio scaricando in fondo al sacco dopo un uno-due con l’ex Inter Cedrid – tiro leggermente deviato da un difensore e Burge battuto -. Il Sunderland incassa ma si rialza dopo appena quattro giri di lancette: Broadhead è bravissimo a superare Leno in uscita con un pallonetto e dimezzare lo svantaggio.

In apertura di ripresa ci pensa ancora una volta Nketiah, su suggerimento di Nuno Tavares, a riportare l’Arsenal di nuovo a +2. Pochi minuti dopo i Black Cats vanno vicinissimi al gol ma il gran sinistro di Embleton si infrange sul palo. Questa, però, è la serata di Nketiah. Il numero 30, infatti, firma la tripletta personale e si porta a casa il pallone grazie a un colpo di tacco delizioso che mette definitivamente in ghiaccio risultato e qualificazione in semifinale. Nel finale ci pensa Patino a render il passivo ancora più pesante.