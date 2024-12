Carabao Cup: Tonali trascina il Newcastle, ok Reds e Gunners

Clamoroso Sandro Tonali. Con la sua prima doppietta inglese, l’azzurro trascina il Newcastle in semifinale di Carabao Cup, dove vanno anche l’Arsenal di capitan Jorginho e il Liverpool che riabbraccia Federico Chiesa dopo due mesi e mezzo di stop. Tottenham-Manchester United (giovedì alle 21 italiane) e i sorteggi delle semifinali (andata 8 gennaio, ritorno 5 febbraio).

Newcastle-Brentford 3-1

Benvenuti al Sandro Tonali Show. Gli oltre 50.000 di St. James’ Park, quelli che non hanno mai abbandonato l’azzurro nemmeno nei giorni più bui della squalifica per scommesse, se lo godono tutto, applaudendo il loro “Maestro” per la sua prima doppietta in carriera col Newcastle, i suoi primi gol dal rientro in campo a fine agosto. I due meravigliosi centri dell’ex milanista sono quelli su cui i Magpies costruiscono la vittoria sul Brentford, mai in partita, che vale la semifinale di Carabao Cup, competizione che Tonali e compagni sognano di vincere. Sandro, che il 14 novembre aveva segnato con l’Italia in Nations League in Belgio, apre il suo show già al 9’ minuto, facendo centro con un colpo di biliardo di destro da fuori area. Il raddoppio che arriva al 43’ minuto è ancor più un pezzo di bravura, un piatto destro al volo dall’altezza del dischetto inserendosi per primo su corner di Gordon. I gol che arrivano nella ripresa: prima di Schär e poi di Wissa per gli ospiti, sono la parte più appariscente di una prestazione superlativa, che si aggiunge a quelle che Tonali sta mettendo insieme ultimamente per il Newcastle, soprattutto da quando Eddie Howe gli ha cambiato posizione schierandolo al centro e non più a destra nel centrocampo a tre. Il risultato è che le prestazioni della squadra sono migliorate, come l’intesa di Tonali con Bruno Guimarães, il capitano brasiliano che con Joelinton è uno di quelli che gli è stato più vicino durante la squalifica e con cui ora si scambia spesso e volentieri posizione. Tonali a questi livelli, nel cuore del gioco e capace di fare la differenza come leader in mezzo al campo, è il giocatore che il Newcastle era convinto di aver preso dal Milan nell’estate 2023, quello che sta aspettando da quando è rientrato. La sua impennata di rendimento è un altro motivo per cui i Magpies non hanno nessuna intenzione di venderlo. “Non ho nessuna intenzione di perdere Sandro, che è una parte vitale di quello che vogliamo fare – ha ricordato recentemente Howe -. Il nostro investimento su di lui è a lungo termine e siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo”. Dopo questa prima doppietta inglese è ancora più vero.

Southampton-Liverpool 1-2

Bentornato Federico. Chiesa gioca una partita col Liverpool per la prima volta dal 25 settembre e aiuta i Reds a conquistare, battendo il Southampton 2-1, la 20^semifinale di coppa di lega della loro storia, un record. Quando l’azzurro entra in campo, rimpiazzando a inizio ripresa Trent Alexander-Arnold, la squadra di Slot è già avanti 2-0 grazie a Darwin Nunez e Harvey Elliott in casa dell’ultima in classifica in Premier, che nella ripresa accorcia e prova a ribaltare il match. Chiesa sa che da qui in avanti deve sfruttare ogni minuto a disposizione per dimostrare a Slot di poter dare una mano in attacco, soprattutto adesso che il calendario diventa sempre più fitto, coi soliti straordinari che la Premier fa durante le feste e l’ingresso della FA Cup tra gli impegni. Chiesa nel finale ha anche la chance di chiudere la partita, un bel sinistro a girare in area intercettato dal difensore Harwood-Bellis quando aveva già superato il portiere McCarthy, ma stavolta deve accontentarsi. Non si accontenta invece il Liverpool, che continua a volare: per i Reds vittoria numero 20 in 24 partite con Slot al timone.

Arsenal-Crystal Palace 3-2

All’Arsenal credono in Jesus. È il numero 9 brasiliano con una tripletta a portare i Gunners in semifinale di Carabao Cup, ribaltando nella ripresa il vantaggio iniziale che il combattivo Palace aveva ottenuto dopo appena 4 minuti con Mateta, approfittando di un clamoroso errore di Kiwior. Arteta, che sceglie Jorginho come capitano, forse esagera coi cambi e l’Arsenal, pur controllando dopo il gol subito, non riesce a produrre molto: ad inizio ripresa il tecnico stabilizza la difesa con Saliba e inserisce Ødegaard al posto dello spento giovane talento Nwaneri e i risultati si vedono subito. Jesus pareggia al 54’ minuto, sbarazzandosi senza troppi complimenti di Chalobah, poi fa prima il bis e poi il tris al 73’ minuto ed all’81’ minuto con i suggerimenti dei subentrati Saka e Ødegaard. La tripletta è una clamorosa iniezione di fiducia per il 27enne attaccante, che fin qui aveva segnato solo nel turno precedente di Carabao Cup contro il Preston. Il 3-2 dell’ex Nketiah all’85’ minuto, oltre a rendere più vivace il finale, serve a ricordare ai Gunners che le sbandate delle ultime partite (due pari di fila in Premier) significano difetti da correggere. Il Palace credeva così tanto alla coppa da aver schierato ai titolari: oltre all’eliminazione, ha rimediato la prima sconfitta dopo 5 partite.