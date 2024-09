Cardinale contro i tifosi del Milan. Ecco cosa ha detto

Dopo il convincente successo nel derby contro l’Inter, che ha portato un po’ di sollievo alla stagione del Milan, Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, ha parlato da New York senza soffermarsi sulla stracittadina. Piuttosto, ha voluto spiegare la sua visione sulla proprietà di una squadra di calcio in Italia, sottolineando le differenze con il contesto americano: “Negli Stati Uniti, chi compra una squadra è il proprietario. In Italia, ho l’impressione che i tifosi pensino di possedere il club. Questo concetto richiede da parte nostra uno sforzo per soddisfarlo, ma non intendo spendere come si fa in Arabia”.

Cardinale e la sua gestione sono stati oggetto di critiche per un avvio di stagione deludente, specialmente prima del derby. La sua strategia, considerata poco fruttuosa da alcuni tifosi, è stata motivo di dibattito. “Il mio messaggio ai tifosi non sembra funzionare, quindi smetterò di mandare messaggi finché non vinceremo, perché alla fine è l’unica cosa che interessa davvero. Faremo comunque tutto il possibile per vincere, ma lo faremo in modo intelligente. Solo così possiamo garantire longevità e contribuire alla crescita del calcio italiano”, ha dichiarato il proprietario.

Cardinale ha anche spiegato le motivazioni dietro l’acquisto del Milan e l’investimento nel calcio italiano. “Quando abbiamo acquisito il club, l’obiettivo era portare in Italia ciò che facciamo di mestiere. Abbiamo una strategia più ampia di quella che si concentra solo sulla vittoria settimanale delle partite. Quando guardo alla Serie A, indosso diversi cappelli: quello del tifoso del Milan, della Serie A e dell’Italia. Il mio obiettivo è lavorare con tutti gli attori del calcio italiano per riportare il campionato ai vertici globali. Non possiamo raggiungere questo risultato se ci limitiamo a voler vincere ogni partita senza innovare”.

Infine, Cardinale ha messo in chiaro che non seguirà la strada di chi spende senza freni: “In Europa si pensa che esista una correlazione diretta tra spesa e vittoria, ma non è così. Non spenderemo come un governo mediorientale. Investiremo in modo intelligente e innovativo”.