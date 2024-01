Carlos Alcaraz, l’ultimo botto del calciomercato di gennaio

Si sta chiudendo dopo quasi un mese la finestra (ma perchécosì lunga, due settimane a dicembre non sarebbero sufficienti?) relativa al calciomercato invernale. Le prime tre settimane come da tradizione sono state all’insegna della calma piatta. Contatti, affari saltati, scambi tra giocatori di seconda fascia, caccia a qualche giocatore svincolato, insomma un lungo sequel di “vorrei ma non posso”.

Diciamolo chiaramente, di soldi non ce ne sono o comunque non abbondano. Così come non abbondano i campioni e i buoni giocatori, chi li ha se li tiene stretti. Quindi si procede per prestiti, puntando su qualche giocatore scontento e/o ai margini nella propria squadra e su qualcun altro in via di guarigione da infortunio.

Non vogliamo addentrarci in un riassunto dei trasferimenti riusciti e di quelli mancati ma soffermarci sul colpo che sicuramente ha fatto più “rumore” nelle ultime ore, ovvero l’arrivo alla Juventus di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino in forza al Southampton. Classe 2002, cresciuto nel Racing Club de Avellaneda (come Lautaro Martinez), si tratta di un centrocampista completo (una volta si sarebbe detto “jolly”oggi “tuttocampista”), con una buona visione di gioco, senso della posizione, ottime doti di interdizione e anche con un buon feeling in zona gol e assist.

Due aspetti ci colpiscono di questo trasferimento. Le cifre e il clamore che ha suscitato.

Parlando di cifre, il calciatore arriva con la formula del prestito oneroso (3,7 milioni di euro subito) con diritto di riscatto fissato a 49 milioni di euro. Sono numeri molto importanti (ad esempio uno come Kvaratskhelia meno di due anni fa era stato pagato 11,5 milioni di euro). È un ragazzo giovane, molto versatile, in più la Juve aveva necessità di rinforzare il centrocampo, quindi può sicuramente essere un buon rinforzo e un buon investimento in prospettiva futura.

Il clamore e l’entusiasmo suscitato (sembra sia arrivato un top player navigato) paiono invece un tantino fuori scala. Il ragazzo, come detto, gioca nel Southampton, attualmente terzo nella Premiership inglese (corrispondente alla nostra serie B). E dalla B inglese viene acclamato come titolare e innesto fondamentale del centrocampo di una squadra che sta lottando per lo scudetto del campionato Italiano. Ve lo immaginate un giocatore della nostra serie B (tipo Como o Venezia) che viene acquistato per fare il titolare di una squadra in lotta per la Premier, diciamo ad esempio Arsenal o Manchester City? E per di più per 50 milioni di euro? Noi sinceramente facciamo fatica ad immaginarlo. Forse nemmeno nelle più fantasiose nottate trascorse a fare il mercato del fantacalcio si arriverebbe a un colpo di questa portata. Al di là del nostro scetticismo, se son rose fioriranno e noi saremo pronti a rendere merito alla Juve e a Giuntoli per aver portato il ragazzo in bianconero.

Come sempre saranno il campo e i risultati a dire chi ha operato bene e chi male in questo mercato invernale.