Carlos Perez:”Spero di restare a lungo. Possiamo vincere l’Europa League”

“Sia io che i miei compagni non vedevamo l’ora di ricominciare. Siamo felici che adesso ci sia una data, il 20 giugno, per questa ripartenza che ci rende tutti felici e che credo renda felici tutti coloro che si auguravano questo nuovo inizio del calcio e del campionato italiano”. Carlos Perez, 22enne centrocampista della Roma approdato a Trigoria a gennaio dal Barcellona, non vede l’ora di tornare in campo dopo la lunga pausa per la pandemia di Covid-19.

IL RIENTRO – “Stiamo ancora lavorando molto sul piano fisico, ora in allenamento è entrata in scena anche la palla – spiega Perez a Skysport24 – Era inevitabile che riprendessimo a lavorare forte fisicamente, perché non è la stessa cosa lavorare in casa e mettersi gli scarpini insieme al resto della squadra. Stiamo lavorando molto per entrare in forma e farci trovare pronti”.

IL PASSATO – Pur sbarcando da un club glorioso come il Barça, Perez assicura che “le motivazioni sono sempre le stesse: quelle di migliorare e di imparare tutti i giorni. Arrivo dal calcio spagnolo, che è un po’ diverso da quello italiano, quindi sto cercando di imparare lo stile di gioco della nuova squadra e soprattutto di imparare dai miei compagni più esperti”.

MESSI – L’iberico non si esime dal parlare di un fuoriclasse come Messi: “E’ una persona speciale, molto affettuosa, in particolare con i ragazzi del vivaio. È chiaro che prima di giocare al Camp Nou, o di esordire con la prima squadra, ci sia un po’ di nervosismo. Lui è sempre il primo nel cercare di rasserenarti: che questo comportamento arrivi da quello che considero, non solo io, il miglior giocatore al mondo, è molto importante”.

EUROPA LEAGUE – Al suo esordio in maglia giallorossa ha subito segnato in Europa League: “Credo fortemente che la Roma possa vincere la Coppa, è una squadra in grado di raggiungere questo obiettivo. Fonseca? Il mister mi ha dato subito fiducia dall’inizio. Questo per me è molto bello e positivo. Al Barcellona ero abituato a giocare largo, qui mi chiede di giocare più all’interno. Mi sta insegnando i movimenti e quando inserirmi al momento giusto”.

IL FUTURO – Convinto che i giallorossi possano tornare in Champions nella prossima stagione, Perez spera di rimanere a lungo a Roma. “Sono stato accolto molto bene, mi trovo benissimo e ho ricevuto molto affetto dalla gente. Mi auguro di restare ancora a lungo qui, di segnare molti gol e fare molti assist. Ma alla fine conteranno i risultati e le vittorie della squadra”