I club della Premier League hanno deciso di farsi carico delle eventuali spese legali dei vertici della Lega, qualora gli sponsor del Manchester City decidessero di avviare azioni giudiziarie nei loro confronti a titolo personale. La misura arriva dopo la sentenza della commissione indipendente che, lo scorso settembre, ha riconosciuto il club inglese colpevole di numerose violazioni delle norme economico-finanziarie del campionato. Secondo quanto riportato da The Athletic, la decisione è stata presa durante una riunione dei proprietari e dei dirigenti delle società di Premier League, svoltasi nella giornata di oggi a Londra. Si è trattato del primo incontro tra i rappresentanti dei club dopo la pubblicazione del verdetto relativo al Manchester City, contro il quale la società ha presentato ricorso. La proposta è stata approvata a larga maggioranza. Secondo le ricostruzioni successive, 18 club hanno votato a favore e due contro, Manchester City e Nottingham Forest.

Il provvedimento consentirà di garantire una copertura economica ai cinque componenti del consiglio di amministrazione della Premier League qualora dovessero affrontare procedimenti giudiziari personali. Tra i beneficiari figurano l’amministratore delegato Richard Masters, la presidente Alison Brittain e i tre amministratori non esecutivi Mai Fyfield, Dharmash Mistry e Matthew Ryder. Il documento, visionato da The Times, non fa alcun riferimento al Manchester City, ai suoi sponsor o al caso delle 115 accuse come motivo alla base della nuova tutela proposta per Masters. Tuttavia, secondo alcune fonti interne, il documento rappresenta una risposta alla minaccia di azione legale avanzata da Etihad, soprattutto considerando che la proposta è stata inviata ai club appena cinque settimane dopo. Intitolata “Indennizzi per gli amministratori”, la proposta afferma: “Nella stragrande maggioranza delle grandi aziende britanniche, non ci si aspetta che gli amministratori debbano sostenere responsabilità personali o costi a causa di qualsiasi attività svolta in conformità con il proprio ruolo e le proprie responsabilità in qualità di membri del consiglio”. “Una possibile esposizione personale può altrimenti ostacolare un processo decisionale efficace e limitare la capacità di un amministratore di adempiere ai propri doveri nei confronti della società. Questa situazione viene generalmente gestita garantendo agli amministratori la tutela di apposite clausole di indennizzo che, qualora si verifichi una situazione di questo tipo, consentano loro di essere rimborsati o adeguatamente compensati, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge o di altra natura – si legge –. L’articolo 35 dello statuto della Lega prevede già l’indennizzo in determinate circostanze, sebbene non affronti espressamente l’intera gamma di tutele normalmente garantite agli amministratori. Sulla base di quanto esposto, la Lega desidera ora stipulare accordi di indennizzo con ciascun amministratore, al fine di fornire questo tipo di protezione e allineare le disposizioni della Lega alle prassi societarie standard”.

Al momento, l’articolo 35 dello statuto della Premier League rimborsa le spese legali di un amministratore soltanto dopo che questi ha vinto una causa. Un eventuale accordo con i club, invece, estenderebbe notevolmente questa tutela, coprendo tutte le responsabilità, le perdite e le spese nei limiti previsti dalla normativa societaria britannica, derivanti da richieste di risarcimento o indagini. Il documento spiega come la Premier League potrebbe essere tenuta a “concedere prestiti agli amministratori per finanziare le spese ragionevolmente sostenute o che si prevede ragionevolmente di sostenere per difendersi in determinati procedimenti». Si conclude affermando: «Questa risoluzione consentirebbe alla Lega di contribuire a proteggere gli amministratori da determinate responsabilità personali nelle circostanze in cui si limitano a svolgere i propri doveri nell’interesse della Lega”.

Manchester City, perché gli sponsor minacciano azioni legali

La decisione delle società inglesi è legata alle possibili conseguenze del verdetto pronunciato dalla commissione indipendente sul caso Manchester City. L’organismo ha riconosciuto il club colpevole di oltre cento violazioni delle regole finanziarie della Premier League, relative al periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Secondo le conclusioni della commissione, il City avrebbe artificiosamente aumentato i propri ricavi e ridotto i costi attraverso accordi commerciali considerati fittizi, utilizzati per mascherare finanziamenti provenienti dalla proprietà, riconducibile ad Abu Dhabi United Group. Il Manchester City ha respinto le accuse, contestando le conclusioni della commissione e presentando ricorso contro la decisione. Il procedimento è ancora in corso e non sono state stabilite sanzioni definitive. Dopo la pubblicazione del verdetto, tuttavia, alcuni partner commerciali del club hanno manifestato la propria contrarietà alle conclusioni e alle modalità con cui sono state comunicate pubblicamente. In particolare, Etihad Airways, storico sponsor di maglia del Manchester City e titolare dei diritti di denominazione dello stadio, ha annunciato a settembre di stare valutando possibili azioni legali. La compagnia aerea ha respinto categoricamente qualsiasi conclusione o implicazione che potesse suggerire un suo coinvolgimento in accordi commerciali irregolari. Etihad ha inoltre criticato la comunicazione della Premier League, sostenendo che la mancanza di chiarezza e trasparenza, insieme alla divulgazione selettiva di alcune informazioni, avrebbe prodotto conseguenze dannose per la propria reputazione, nonostante la compagnia non fosse stata nominata espressamente nella decisione pubblicata.

Anche Etisalat valuta il ricorso alle vie legali

Alle contestazioni di Etihad si sono aggiunte quelle di Etisalat, altro partner commerciale del Manchester City. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano britannico The Times il 16 novembre, un portavoce della società di telecomunicazioni ha definito le conclusioni pubblicate dalla Premier League, per quanto riguardano Etisalat, “completamente false e diffamatorie”. La società ha inoltre confermato di stare valutando tutte le possibili iniziative per tutelare i propri diritti attraverso gli strumenti legali disponibili. Le posizioni assunte dai due sponsor hanno quindi spinto la Premier League a rafforzare le garanzie per i propri dirigenti, evitando che possano essere chiamati a sostenere personalmente le spese derivanti da eventuali azioni giudiziarie legate allo svolgimento delle loro funzioni.