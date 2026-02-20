Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Celta vigo e Ludogorets di misura, male il Fenerbahçe

Sono arrivati i primi verdetti di questi playoff, aspettando le sfide di ritorno in programma la prossima settimana

Feb 20, 20263 Lettura
GLASGOW, SCOTLAND - FEBRUARY 19: Tiago Tomas of VfB Stuttgart celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First Leg match between Celtic FC and VfB Stuttgart at Celtic Park on February 19, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Charlie Crowhurst - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si sono concluse le sfide valide per l’andata di questi spareggi di Uefa Europa League, con tanti gol e risultati sorprendenti.

PAOK-CELTA VIGO 1-2

Si parte subito con Paok-Celta Vigo, in una partita terminata 1-2 per gli ospiti. Gli spagnoli passano in vantaggio al 34’ con la rete dell’attaccante Iago Aspas che sfrutta l’errore difensivo e brucia i tempi del portiere greco avversario Tsiftsīs. Pochi minuti più tardi arriva subito la rete del raddoppio, con il n.10 autore dell’assist per il classe 2004 Swedberg, che con ottimi tempi d’inserimento in area di rigore fulmina la difesa e non si fa cogliere impreparato. Si svegliano tardi i padroni di casa, con il 1° tiro in porta che si rivela comunque efficace, accorciando le distanze grazie alla rete messa a segno dalla punta svedese Alexander Jeremejeff (acquistato dal Panathinaikos nella sessione invernale di calciomercato) con un tiro al volo battezza il pallone sul secondo palo. Radu si tuffa, ma nulla da fare.

DINAMO ZAGABRIA-GENK 1-3

La seconda sfida disputata alle 21:00 vede in scena 2 rose molto energiche e senza alcuna pressione, ovvero Dinamo Zagabria-Genk. I belgi passano in vantaggio al minuto 15 della prima frazione di gioco, con la rete del capitano Bryan Heyen, che realizza la marcatura per la seconda volta in questa competizione, dopo i preliminari di andata contro il Lech Poznań dello scorso 21/08/2025. Subito dopo, al 21’ arriva il raddoppio del Genk, realizzato da El Ouadi, che con un dribbling e una legnata vincente che tanto basta per battere Livaković, in prestito dal Fenerbahçe. Prima dell’intervallo i padroni di casa accorciano le distanze con Beljo, che deve appoggiare solo in rete dopo il bell’assist del suo compagno di squadra Fran Topić sulla fascia di destra. La partita rimane in bilico fino all’89’, quando lo stesso El Ouadi mette la parola fine con la doppietta personale, dopo una finta e un destro preciso con il pallone insaccato nell’angolino basso.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST 0-3

Il terzo match molto decisivo è Fenerbahçe-Nottingham Forest, con gli inglesi che sbloccano la sfida al 21’ con un sinistro chirurgico di Murillo, siglando il suo 2° gol in stagione. Al 43’ dalla bandierina la rosa di Pereira allunga sugli avversari e protegge il risultato con il colpo di testa vincente da parte dell’attaccante brasiliano Igor Jesus, che anticipa tutti ed è un gioco da ragazzi per lui ribadire in rete. Marcatura n.7 in questa competizione per lui. Nel secondo tempo, dopo uno scambio tra il classe 2001 e Gibbs-White, è proprio quest’ultimo a capitalizzare e portare i propri compagni sullo 0-3.

LUDOGORETS-FERENCVÁROS 2-1

L’altro impegno di questa serata è Ludogorets-Ferencváros, con la formazione bulgara che ha la meglio sugli avversari, sfruttando le due occasioni decisive per le sorti di questa partita, con Duah al 24’ e Son al 67’. Nel mezzo la rete degli ospiti, che accorciano solo per poco con Yusuf al 27’.

LILLE-STELLA ROSSA 0-1

Vittoria di misura per la Stella Rossa di Stanković su corner al primo minuto di recupero del primo tempo da calcio d’angolo contro il Lille in Francia. Uchenna anticipa tutti su corner e regala la vittoria ai suoi, ma mancano altri 90’ per mantenere il risultato.

CELTIC-STOCCARDA 1-4

L’incontro con più reti è quello tra Celtic e Stoccarda, terminato 1-4 per i tedeschi. Gli scozzesi agguantano gli avversari dopo essere passati in svantaggio con il gol di El Khannous con Nygren, ma al 28’ arriva il raddoppio proprio con la doppietta del centrocampista marocchino-belga e da lì inizia la goleada degli ospiti. Nella ripresa gli uomini di Hoeneß aumentano il distacco con Leweling e Tomás, mettendo al sicuro il risultato in vista del ritorno da disputare in casa. I biancoverdi dovranno compiere una grande impresa per superare il turno e accedere agli ottavi.

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEŇ 2-2

L’unico pareggio di questo turno ha come protagoniste Panathinaikos e Viktoria Plzeň. Avanti nel punteggio ci vanno i cechi, con l’ala Višinský, classe 2003, mettendo a segno il suo 1° gol in ‘Europa League’. Ci pensa però Tetteh a mettere le cose a posto, prima al 31’ e poi al 61’, ribaltando completamente le sorti della sfida. Nel finale arriva il gol del pari da parte di Ladra, che rimanda tutto dunque nel match di ritorno.

