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Europa League

Celta Vigo, Porto e Aston Villa sul velluto. Midtjylland, il sogno svanisce

Partite terminate quelle valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il Betis ribalta tutto

Mar 20, 20262 Lettura
STUTTGART, GERMANY - MARCH 12: Terem Moffi of FC Porto celebrates scoring his team's first goal with teammate Jan Bednarek during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between VfB Stuttgart and FC Porto at Stuttgart Arena on March 12, 2026 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo aver stabilito il quadro completo dei quarti di finale di ‘Champions League’, ora viene delineato anche il tabellone dell’Europa League, con i risultati maturati nella serata di ieri, sempre ricca di gol.

LIONE-CELTA VIGO 0-2 (Tot. 1-3)

Una delle delusioni di questo turno è sicuramente l’esclusione del Lione di Paulo Fonseca, che contro il Celta Vigo perde in casa 0-2 dopo l’1-1 dell’andata, che aveva lasciato qualche speranza, ma così non è stato. Nel primo tempo i padroni di casa si complicano subito la vita con l’espulsione al 19’ del difensore centrale Niakhaté e ad inizio ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Rueda al 61’. Difesa che si fa trovare nuovamente impreparata al 92’ e Jutglà deve solo spingere il pallone in rete per il raddoppio. Nel finale altro cartellino rosso, questa volta per somma di ammonizioni, rivolto a Tagliafico.

MIDTJYLLAND-NOTTINGHAM FOREST 1-2 (Tot. 2-2 – 0-3 D.C.R)

Una delle sorprese di questa competizione è sicuramente il Midtjylland, che dopo lo 0-1 dell’andata perde 1-2 il ritorno contro il Nottingham Forest, consentendo ad entrambe le compagini di decidere il pass direttamente ai calci di rigore. Flop totale per la squadra danese dai tiri dal dischetto, con gli errori molto importanti di Şimşir e Chilufya. Ottima reazione della squadra inglese, che reagisce molto bene allo svantaggio iniziale e approda ai quarti di finale.

FRIBURGO-GENK 5-1 (Tot. 5-2)

Il Friburgo vince e domina contro il Genk con una ‘manita’ in casa. Gli ospiti non si sono resi mai in partita, se non per ribadire in rete l’unica occasione sfruttata a pieno in occasione del 2-1, utile solo per accorciare le distanze e nulla più. I bianconeri conquistano i quarti di fronte al proprio pubblico, mentre per il Genk si sperava un approccio diverso in questo match.

BETIS SIVIGLIA-PANATHINAIKOS 4-0 (Tot. 4-1)

La formazione spagnola ribalta tutto quello che è stato costruito per bene all’andata dagli avversari. Il Betis Siviglia si impone in casa con un 4-0 senza discussione, con un Panathinaikos ‘timido’ e con poca voglia di reagire ai gol incassati, eliminando di fatto quanto di buono era stato creato una settimana fa. Isco e compagni entrano nel vivo della competizione.

PORTO-STOCCARDA 2-0 (Tot. 4-1)

I portoghesi guidati da Farioli hanno saputo gestire per bene il match, siglando un gol per tempo contro lo Stoccarda, che esce anche in brutto stile dalla competizione grazie anche all’espulsione di Nartey al 77’. Ottima prova del Porto, che siglano 4 reti tra andata e ritorno, ed ora possono tornare a focalizzarsi nuovamente sul proprio campionato.

ASTON VILLA-LILLE 2-0 (Tot. 3-0)

Poco da dire in questa partita che ha visto scontrarsi Aston Villa e Lille, con gli uomini di Emery che hanno controllato i vari momenti del match, sfruttando le proprie occasioni nella ripresa, con già una rete di vantaggio siglata nella partita d’andata. Per il Lille poche speranze, con un solo tiro in porta in 90’. Non era scontata del tutto la vittoria dei padroni di casa, perché spesso portandosi in vantaggio al ritorno potrebbe suscitare un sintomo di leggerezza da parte della rosa, che però in questa sfida non si è dimostrata affatto, dimostrando dunque di saper giocare contro tutti senza sottovalutare nessuno.

Archiviati i risultati, dunque, questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale (ANDATA 09/04 – RITORNO 16/04):

FRIBURGO-CELTA VIGO

BOLOGNA-ASTON VILLA

PORTO-NOTTINGHAM FOREST

BRAGA-BETIS SIVIGLIA

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