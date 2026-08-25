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NYON, SWITZERLAND - JANUARY 30: The UEFA Champions League trophy is displayed on stage in front of 'Road to Budapest '26' branding ahead of the UEFA Champions League 2025/26 Knock-out Round Play-offs Draw, at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on January 30, 2026 in Nyon, Switzerland (Photo by Kristian Skeie - UEFA)
Champions League

Champions League 2026/27: guida al sorteggio, dove vederlo e calendario

Ago 25, 20261 Lettura

La Champions League 2026/27 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate europea. Giovedì 27 agosto è in programma il sorteggio che definirà gli accoppiamenti della fase a lega della massima competizione UEFA. Sarà il primo passo di un percorso che accompagnerà le migliori squadre d’Europa fino alla finale del 5 giugno 2027 al Metropolitano di Madrid.

Sorteggio Champions League: data, orario e diretta tv

Il sorteggio della Champions League 2026/27 è previsto giovedì 27 agosto alle ore 18:00, nella cornice del Grimaldi Forum di Monte Carlo. L’evento sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sui canali Sky Sport per gli abbonati. La cerimonia potrà essere seguita anche in streaming attraverso NOW, Amazon Prime Video e i canali ufficiali UEFA.

Saranno 36 le squadre protagoniste della fase a lega, suddivise in quattro fasce. Ogni formazione disputerà otto partite contro otto avversarie differenti, affrontando due club per ciascuna fascia. L’Italia sarà rappresentata da Inter, Roma, Napoli e Como, pronte a conoscere il proprio cammino europeo.

Calendario della fase a lega

La nuova Champions partirà a settembre e accompagnerà i club fino alla fine di gennaio. La prima giornata è prevista tra l’8 e il 10 settembre 2026, mentre l’ultimo turno della fase a lega si giocherà il 27 gennaio 2027.

Il calendario completo:

  • 1ª giornata: 8-10 settembre 2026
  • 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
  • 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
  • 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
  • 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
  • 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
  • 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
  • 8ª giornata: 27 gennaio 2027

Al termine della fase a lega, la classifica determinerà le squadre qualificate direttamente agli ottavi e quelle costrette a passare attraverso i playoff.

Eliminazione diretta e data della finale

La fase decisiva della Champions League 2026/27 scatterà a febbraio. I playoff sono programmati il 16-17 e 23-24 febbraio 2027, mentre gli ottavi si disputeranno il 9-10 e 16-17 marzo. I quarti di finale sono fissati per il 6-7 e 13-14 aprile, mentre le semifinali andranno in scena il 27-28 aprile e il 4-5 maggio. L’appuntamento più importante è fissato per sabato 5 giugno 2027, quando il trofeo verrà assegnato nella finale di Madrid.

Finale al Metropolitano di Madrid

Sarà il Metropolitano, casa dell’Atlético Madrid, a ospitare l’ultimo atto della Champions League 2026/27. Per l’impianto della capitale spagnola sarà la seconda finale della massima competizione europea. Il precedente risale al 2019, quando il Liverpool superò il Tottenham per 2-0 conquistando la Champions. Otto anni dopo, Madrid tornerà così al centro del calcio europeo per incoronare la nuova regina d’Europa.

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