Champions League: Beffa Milan pari Inter. Il PSG batte il City, Sheriff nella storia

Quella contro il Real Madrid al Bernabeu può considerarsi per lo Sheriff una vittoria storica nella Uefa Champions League. Una squadra Moldava qualificata per la prima volta alla competizione più importante d’Europa con sede nella citta di Tiraspol che conta 133.807 mila abitanti ha battuto un club che in bacheca possiede ben 13 coppe dei campioni. Il gioco del calcio non smette mai di stupirci. Una gara sulla carta abbastanza scontata si è rivelata una grande sorpresa. Le statistiche rivelano che le Merengues hanno dominato in lungo e in largo con ben 31 tiri totali di cui 11 in porta, 76% di possesso palla, 705 passaggi e 13 calci d’angolo, ma tutto questo paradossalmente non è bastato. Il Real così scende al secondo posto a quota 3, la prossima volta affronterà lo Shakhtar di De Zerbi che ha fermato l’Inter 0-0.

I nerazzurri dopo 2 giornate si trovano con un solo punto nelle mani e lo stesso risultato dell’anno scorso contro la squadra ucraina in trasferta con la differenza che se la passata stagione avevano creato molte occasioni ma è solo mancato un pizzico di fortuna, quest’anno non si può dire lo stesso. Per tutti i 90 minuti solo 3 volte la squadra di Inzaghi si è resa pericolosa. Prima con la trasversa di Barella nella prima frazione di gioco e poi negli ultimi minuti con due occasioni nitide di Correa e De Vrij dove ci è voluto un grande Pyatov a negare la gioia all’Inter. Dall’altro lato però ci ha dovuto pensare un gigante Skriniar a salvare più volte la propria squadra. L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 Ottobre dove a San Siro l’Inter contro lo Sheriff non può sbagliare.

Il Milan dopo un grande inizio di partita e avendo quasi dominato sull’Atletico Madrid incredibilmente ha perso 2-1. I rossoneri pagano cara l’espulsione di Kessiè al 29esimo minuto dopo esssere andati in vantaggio al 20esimo con Leao, nonostante però sembrava avessero reagito bene fino ai primi 45 minuti, nel secondo tempo si sono schiacciati troppo e dopo il pareggio di Griezmann al 84esimo, al 97esimo è arrivata la rimonta con Luis Suarez su calcio di rigore. Davvero una beffa per la squadra di Pioli che dopo Anfield perde ancora non riuscendo neanche a guadagnare un punto in un girone tosto. La speranza è l’ultima a morire, contro il Porto a quota 1 e che ha perso contro il Liverpool 5-1 , l’obiettivo è la vittoria.

La sfida tra titani, PSG-M.City la vince il PSG 2-0. A segno Gueye e Messi che è riuscito a trovare la sua prima rete stagionale con la maglia del Paris. I parigini oltre a dover ringranziare i due marcatori della serata, dovranno fare lo stesso anche con Donnarumma che si è reso protagonista di più parate difendendo così il risultato e permettendo poi ai suoi compagni di chiudere la partita. Dall’altro lato il Club Brugge stupisce ancora, dopo il pareggio casalingo proprio contro il PSG, è riuscito a vincere in trasferta 2-1 contro il Lipsia, salendo così al secondo posto a quota 4. Nel Gruppo C vincono Borussia e Ajax che salgono così entrambe a 6 punti. Nella terza giornata saranno proprio loro a scontrarsi.