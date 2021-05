Champions League: Chelsea in paradiso, sarà una finale tutta inglese

Guardiola seduto sul divano di casa aspetta la sfidante per la finale di Champions League. Chelsea e Real Madrid, si affrontano dopo il pari dell’andata, favorevole agli inglesi. Sfida quasi generazionale tra le due contendenti, da una parte la freschezza dei londinesi, dall’altra l’esperienza e la gloria dei blancos. Tuchel stupisce tutti e lancia Havertz nel tridente offensivo, lasciando fuori Pulisic, in gol la scorsa settimana. Confermato il discusso Werner. Non mancano le sorprese anche in casa Real, con Zidane che si affida ad Hazard, non al meglio. Torna Sergio Ramos, anche lui non nelle migliori condizioni. Inizio di match molto lento con gli ospiti intenzionati a far girare la palla per cercare un varco, senza fretta.

Il Chelsea lascia giocare e prova in ripartenza. Poche emozioni nei primi minuti di gioco. Al 18’ Orsato annulla un gol a Werner per posizione di offside. Al minuto 26 si accende l’estro di Benzema, che con una conclusione da fuori area prova a sorprendere il portiere avversario. Mendy compie un miracolo e salva il risultato. Parata fondamentale dell’estremo difensore senegalese, perché dopo soli due minuti, il Chelsea passa in vantaggio. Kanté va via al centro del campo e serve Werner. L’attaccante libera con un bell’assist Havertz, che a tu per tu con Courtois spreca e manda sulla traversa. Sulla ribattuta il più veloce di tutti è proprio Werner, che non può sbagliare, firmando il gol del che vale l’1-0. Il Real prova a scuotersi subito affidandosi, come al solito, a Benzema. Occasione ghiotta al 35’ per l’attaccante francese, che con un bel colpo di testa prova a pareggiare l’incontro, trovando la risposta di un ottimo Mendy. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-0, che qualificherebbe i londinesi.

La ripresa si apre senza cambi da parte dei due allenatori. Subito occasione importante per Havertz che colpisce la traversa con un colpo di testa, dopo un bel cross di Azpilicueta. Il Chelsea sta fisicamente benissimo e mette in crisi il Real. Prima Thiago Silva e poi Mount vanno vicini al raddoppio. Courtois salva il risultato al 59’, quando Havertz, servito in profondità da un immenso Jorginho, si fa ipnotizzare. Gli uomini di Zidane sono in palese difficoltà e non trovano mai il modo di impensierire la retroguardia inglese. Gioca solo la squadra di Tuchel che va più volte vicina al raddoppio. Al 85’ Mount chiude i giochi e manda il Chelsea in paradiso. Il solito Kanté ruba l’ennesima palla al Real e serve Pulisic in area. Lo statunitense prova a superare il portiere senza successo e decide di servire il gioiellino inglese al centro. Tutto solo Mount non sbaglia e sigilla la finale di Champions. Il Real non ne ha più e sventola bandiera bianca.

Finisce 2-0. Il Chelsea è per la terza volta nella sua storia in finale di Champions League. Curiosa statistica, in tutte le occasioni, i londinesi ci sono arrivati con un allenatore subentrante. Semi remake della finale del 2008, quando l’avversario era il Manchester United. La sfida ora sarà contro il City. Strepitosa prova di Kanté, serio candidato alla vittoria del prossimo pallone d’oro. Jorginho gioca una partita alla Xavi, confermandosi uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Ottima la prova di tutti i ragazzi di Tuchel. Delude Zidane, la mossa Hazard non paga. Ci prova Benzema, troppo solo per riuscire ad incidere. Male Sergio Ramos. Si salvano Courtois e Valverde. Questa potrebbe essere stata l’ultima volta di Zizou alla guida del Madrid in una partita di Champions League.