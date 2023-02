Champions League: Chelsea ko, al Dortmund il primo round

Borussia Dortmund-Chelsea 1-0

63′ K. Adeyemi

Al Signal Iduna Park termina 1-0 per i padroni di casa. Dopo aver passato il mese di Gennaio a rinforzare la rosa complice il poco rendimento in campionato, il Chelsea con la sconfitta incassata anche in coppa dimostra di avere ancora qualcosa da perfezionare a partire dalla lucidità mancata oggi sotto porta. Se sul piano tattico i dati sono in favore dei tedeschi, lo stesso non si può dire delle occasioni create dove sono avanti i blues. Ad un quarto d’ora dal calcio d’inizio infatti sono proprio quest’ultimi ad andare vicino al vantaggio con Thiago Silva a cui viene annullato un gol per aver toccato in modo evidente il pallone con la mano come per sua stessa ammissione.

Alla mezz’ora ci pensa invece la formazione di Terzic a rendersi pericolosa con il rientro in Champions di Haller e il tiro terminato sul primo palo all’esterno della rete. Dopo pochi minuti il Chelsea torna ancora dalle parti di Kobel con Joao Felix in un rigore in movimento dove manca clamorosamente però la porta con il pallone andato alto sopra la traversa. A fine primo tempo ci prova ancora il portoghese dove però stavolta centra in pieno la traversa.

Nel secondo tempo i blues alzano il ritmo ma tra un’ occasione e l’altra di James e nel loro momento migliore, da un calcio d’angolo a favore nasce il contropiede dei tedeschi con successivo gol del giovane Adeyemi dopo la super galoppata partita da centrocampo e aver scartato Enzo Fernandez e Kepa come birilli. Negli ultimi 20 minuti più recupero con l’entrata di Mount e Cucurella gli uomini di Potter provano a reagire ed andare ad un passo dal pareggio tra il tiro di Koulibaly salvato sulla linea di Emre Can, il tiro di Ziyech murato da Guerreiro e la zampata di Enzo Fernandez allo scadere respinta ancora da Kobel ma tutto questo non è bastato. Il Borussia Dortmund vince però ancora ha tutta la gara di ritorno da giocare pur avendo il vantaggio di avere due risultati su tre disponibili per strappare il pass.