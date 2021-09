Champions League: Chiesa rilancia la Juve. Atalanta in vetta, crollo Barça

Contro ogni pronostico la Juventus batte i campioni in carica del Chelsea. Quando in squadra hai la fortuna di avere un certo Federico Chiesa non importa se ti mancano i due attaccanti principali (Dybala e Morata) lui la mette dentro comunque trascinando la propria squadra alla vittoria. Allegri in conferenza stampa il giorno prima ha detto che poteva stravolgere la formazione e l’ha fatto. Visto il risultato, esperimento più che riuscito. I bianconeri sono partiti senza una punta vera e propria di riferimento ma solo con Chiesa e Bernardeschi, oltre a De Ligt in difesa in cambio di Chiellini. Nei primi 45 minuti di gioco la vecchia signora si è resa pericolosa due volte. Prima con Rabiot che su contropiede sbaglia completamente il passaggio negando a Bernardeschi l’oppurtunità di andare a tu per tu con il portiere e poi con Chiesa che invece di passarla al compagno solo ha preferito andare lui sul fondo.

Se nel primo tempo qualcosa non ha funzionato nel secondo invece i due Federico si intendono alla perfezione regalando il vantaggio alla Juve. Gol di Chiesa su assist di Bernardeschi. Quest’ultimo poi ha l’occasione di chiudere la partita ma manca l’aggancio con il pallone. Gli uomini di Allegri per più di 20 minuti soffrono parecchio ma alla fine la spuntano loro. Juve così prima in classifica, secondi a pari punti Chelsea e Zenit e ultimo Malmo che ha perso anche questa contro i russi.

L’Atalanta con non poche difficoltà riesce a vincere 1-0 contro lo Young Boys grazie al 68esimo alla rete di Matteo Pessina dopo un gol annullato per fuorigioco di Toloi. Dall’altro lato il Manchester United a fatica e anche forse con un po’ di demerito riesce a rimontare e a portare a casa i primi 3 punti in Champions. Dopo essere andati in svantaggio al 53esimo con Paco Alcàcer e aver accorciato le distante al 60esimo con un gran gol di Alex Telles, a segnare la rete della vittoria ci ha dovuto pensare il solito Cristiano Ronaldo all’ultimo respiro. Girone quindi che vede l’Atalanta prima a 4 punti, Young Boys e United a 3 e Villarreal a 1.

Goleada per il Bayern Monaco che alla Dinamo Kiev di Lucescu gliene rifila ben 5. Doppietta di Lewandoswski e reti di Gnabry, Sané e Choupo-Moting. Crisi profonda per il Barcellona che dopo i 3 gol subìti al Camp Nou dai tedeschi, oggi in trasferta si ripete la stessa cosa contro il Benfica. I blaugrana così sprofondano in classifica all’ultimo posto con 0 punti e 0 gol fatti. Ancora nulla è deciso ma dalla prossima volta bisognerà vincere. Pari tra Wolfsburg e Siviglia che salgono entrambe al secondo posto a quota 2 e vittoria per il Salisburgo contro il Lilla che va in testa a quota 4.