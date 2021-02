Champions League: Chiesa tiene la Juve in corsa, Haaland show a Siviglia

La Champions League entra nel vivo della competizione per la Juventus. Il debutto di Andrea Pirlo nella fase ad eliminazione della Coppa si gioca ad Oporto, nel match tra bianconeri e il Porto. Si rivede Dybala in panchina. Kulusevski vince il ballottaggio con Morata. De Ligt affianca capitan Chiellini al centro della difesa. Pronti via e il Porto passa subito in vantaggio grazie ad un pasticcio di Bentacur, che sbaglia un retropassaggio in area e mette Takemi a tu per tu con Szczesny che con un tackle porta i padroni di casa in vantaggio. La rete dei Dragoes arriva dopo 20 secondi ed è una delle marcature più rapide della storia della Champions.

La Juventus non reagisce e non si rende mai pericolosa nella metà campo avversaria. Piove sul bagnato per Pirlo al 35°, quando Chiellini è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al 41° ci prova Rabiot in rovesciata, anche se il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco di Ronaldo sul tentativo del francese. Finisce 1-0 il primo tempo. La ripresa si apre esattamente nello stesso modo della prima frazione e il Porto fa il 2-0 su una dormita colossale di tutto il reparto difensivo juventino. Manafà fa tutto il campo senza essere mai disturbato ed è liberissimo di trovare Marega al centro dove tra 4 difensori fa gol, battendo il portiere della Juventus senza essere contrastato in area di rigore.

Il Porto va addirittura vicino al tris, quando Sergio Oliveira impegna Szczesny con una bella conclusione dopo aver, anche lui, portato palla senza opposizione dei bianconeri. Al 63° Pirlo decide che può bastare l’esperimento di un 11 senza punte ed inserisce Morata. Lo spagnolo è fondamentale per la reazione della squadra grazie alla continua ricerca della profondità. Chiesa ci prova dopo un assist di Ronaldo con un tiro ribattuto da due avversari. Morata prova il jolly da centrocampo con la palla di poco alta sulla traversa. Al 82° arriva il gol del 2-1 di Chiesa, con un piazzato dal limite dell’area dopo una bella giocata di Rabiot che arriva sul fondo e serve l’esterno ex Fiorentina per un gol non meritato ma fondamentale per la causa bianconera.

La partita scorre senza troppe emozioni verso la fine. Proprio all’ultimo minuto di recupero un contatto dubbio in area portoghese tra Ronaldo e Zaidu. Il difensore del Porto stende CR7 ma per l’arbitro è tutto regolare. Il rigore rivedendo le immagini pare netto. Finisce 2-1 con la Juventus nuovamente battuta nell’andata degli ottavi di Champions. Da quando i bianconeri hanno aggiunto Cristiano Ronaldo al roster non hanno mai vinto la prima gara della fase ad eliminazione diretta. Da salvare, oltre al gol in trasferta, poco o nulla.

L’altra partita della serata si gioca a Siviglia tra i padroni di casa e il Borussia Dortmund. Un autogol di Hummels, propiziato da una bella giocata di Suso, porta avanti la squadra di Lopetegui. La gioia degli spagnoli dura poco perché Dahoud pareggia al 19° con una bomba di destro che si insacca all’incrocio dei pali. Haaland decide che la serata è quella giusta per ribadire al mondo che Mbappe avrà un degno rivale per la palma di migliore al mondo dei prossimi 10 anni.

Prima brucia il povero Koundé segnando in scivolata il gol del 2-1 e poi sigla la personale doppietta al 44° incrociando in area di rigore, dopo un disastro di Rakitic, che nel tentativo di servire Papu Gomez, lancia i gialloneri in contropiede e permette il 3-1 del norvegese. De Jong al 84° regala il gol della minima speranza al Sevilla, accorciando le distanze per il definitivo 2-3. Il Borussia ipoteca la qualificazione ai quarti.