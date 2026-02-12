Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Champions League, è tempo di playoff: italiane all’assalto degli ottavi!

Tre sono le italiane ancora in corsa: Inter, Juventus e Atalanta

Feb 12, 20262 Lettura
Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio si aprono ufficialmente i playoff della Champions League, una fase cruciale che deciderà le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale. Tre sono le italiane ancora in corsa: Inter, Juventus e Atalanta, mentre il Napoli ha già salutato la competizione al termine della fase League.

Le vincenti di questi spareggi raggiungeranno le big d’Europa già qualificate: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City. Un mix di tradizione, ambizione e talento che promette spettacolo.

Galatasaray – Juventus: bianconeri favoriti in Turchia

La Juventus di Luciano Spalletti sarà la prima delle italiane a scendere in campo, martedì 17 febbraio alle 18:45, in trasferta contro il Galatasaray. I bianconeri hanno chiuso la fase League al tredicesimo posto, mentre i turchi si sono piazzati ventesimi. Un confronto che, sulla carta, vede favorita la squadra italiana.

Nelle quote sulla Champions, la vittoria della Juventus è proposta a 2.15. Il pareggio è dato a 3.45, mentre un successo del Galatasaray vale 3.25. Un’occasione importante per la Juve, che punta a tornare tra le grandi d’Europa.

Borussia Dortmund – Atalanta: missione possibile per i bergamaschi

Sempre martedì 17, ma alle 21:00, sarà il turno dell’Atalanta, impegnata al BVB Stadion contro il Borussia Dortmund. La squadra di Palladino ha chiuso la fase League al quindicesimo posto, mentre i tedeschi si sono classificati diciassettesimi. Una sfida che si preannuncia equilibrata, ma con i padroni di casa leggermente favoriti.

I bookmakers danno infatti il Borussia vincente a 2.05, mentre una vittoria dell’Atalanta è quotata 3.35. I nerazzurri dovranno puntare sulla compattezza e sull’organizzazione per cercare l’impresa in Germania.

Bodø Glimt – Inter: attenzione ai norvegesi

Mercoledì 18 febbraio toccherà all’Inter, impegnata in trasferta contro il Bodø Glimt. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, hanno chiuso la fase League al decimo posto e partono con i favori del pronostico, anche alla luce dell’ottimo momento di forma in campionato. Tuttavia, il campo norvegese non è mai semplice, come dimostrato dalla vittoria casalinga del Bodø contro il Manchester City nella fase a gironi.

Inter favorita con una quota di 1.68. La quota per la vittoria dei padroni di casa è ancora da confermare, ma resta alta l’attenzione per una squadra capace di sorprendere tra le mura amiche.

Benfica – Real Madrid: sfida romantica tra due storiche d’Europa

Tra le altre gare in programma, spicca senza dubbio quella tra Benfica e Real Madrid. Si tratta di una sfida dal sapore romantico, tra due squadre che si sono affrontate recentemente e che portano con sé una lunga tradizione europea. I blancos, forti dei loro 9 trofei Champions più 6 Coppe dei Campioni, vogliono confermare la propria supremazia anche in questa edizione. Spagnoli favoriti con quota vittoria data a 1.90, mentre la vittoria degli uomini di Mourinho è data a 3.55

