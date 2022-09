Champions League: Il Milan non va oltre il pari, Juve ko 2-1. Poker City

Nonostante un girone “leggero” rispetto alle altre italiane e dopo la splendida vittoria al derby, il Milan non riesce a superare il Salisburgo in trasferta. Dopo lo svantaggio alla prima mezz’ora e il pareggio agguantato al 40′ da Saelemakers complice una bellissima azione di ripartenza, nel secondo tempo i rossoneri non riescono ad imporsi. Solo un punto quindi per la squadra di Pioli che Mercoledì ospiterà in casa la Dinamo Zagabria la quale nel pomeriggio ha battuto gli inglesi del Chelsea per 1-0 grazie alla rete di Mislav Orsic al 13′. Con l’obiettivo di qualificazione ai prossimi ottavi, il Milan è chiamato alla vittoria.

Esordio con sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri che a Parigi contro il PSG dei campioni ne esce con qualche ferita. Al Parco dei Principi termina 2-1 per i padroni di casa. Tra la partenza aggressiva degli uomini di Galtier con il risultato di 2-0 a soli 22 minuti dall’inizio con la doppietta di Mbappè e un paio di occasioni sbagliate da ambe le parti, i bianconeri possono riternersi fortunati che non sia finita peggio ma allo stesso tempo sfortunati per le palle-gol sfumate da Vlahovic e Locatelli dove è servito un gran Donnarumma a salvare i parigini. Vince anche il Benfica 2-0 in casa contro il Maccabi Haifa, prossima avversaria della Juventus Mercoledì 14 Settembre ore 21.00. Con i francesi e i portoghesi in testa, sarà importante per la vecchia signora fare risultato per sperare in un possibile passaggio del turno.

Vittoria per i campioni in carica del Real Madrid che in Scozia contro il Celtic calano il tris prendendosi i primi 3 punti della stagione e la vetta della classifica. Marcatori della serata Vinicius Junior che ha aperto la gara al 56′, segue Luka Modric al 60′ e infine chiude le danze l’ex blues Eden Hazard al 77. I Blancos però non sono i soli del girone ad aver vinto, al primo posto vola anche a sorpresa lo Shakhtar che al Lipsia gli ha rifilato la bellezza di 4 gol. Sono la doppietta di Maryan Shved e i gol di M. Mudryk e L.F. Traore a mettere ko il Lipsia di Timo Werner ritornato alla base proprio quest’estate dopo l’esperienza inglese a Londra con il Chelsea.

Tanti gol anche nel Gruppo G con il Dortmund e il City che stracciano rispettivamente Copenhagen e Siviglia. Al Signal Iduna Park termina 3-0 grazie ai gol di Marco Reus, R. Guerreiro e J. Bellingham (annullato dal var il gol della bandiera a Rasmus Falk), mentre in Spagna allo stadio Ramòn Sànchez-Pizjuàn i Citizens calano il poker grazie alla doppietta della stella norvegese Haaland e alle reti di Phil Foden e Ruben Dias. Il prossimo Mercoledì alle ore 21.00 è gia tempo di scontri diretti con queste due squadre protagoniste.