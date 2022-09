Champions League: Il Napoli travolge il Liverpool, Inter ko a San Siro

Inizio da favola per la squadra di Spalletti che allo Stadio Diego Armando Maradona umilia gli inglesi del Liverpool ben 4-1. A dare il via allo spettacolo ci ha pensato subito il polacco Piotr Zielinski al quinto minuto che davanti al dischetto con freddezza ha portato i campani in vantaggio. Niente da fare per Alisson che si butta dal lato opposto del pallone. Stesso Alisson che però dopo 13 minuti indovina il lato parando il rigore a Osimhen. Il Napoli non si abbatte e alla mezz’ora trova il raddoppio con Anguissa. Allo scadere della prima frazione di gara spazio anche al subentrato Giovanni Simeone al posto dell’infortunato Osimhen che davanti la porta non sbaglia e realizza il sogno di segnare il suo primo gol in assoluto in Champions League. Nella ripresa il Napoli non risulta essere ancora sazio e al 47′ sigla il ko finale ancora con il centrocampista polacco autore di una doppietta. Inutile il gol di Luis Diaz al 49′ che ha provato a dare una scossa con scarsi risultati ai Reds. Nel girone degli azzurri si prende i primi 3 punti anche l’Ajax che nel pomeriggio si è resa protagonista anch’essa di un poker contro i Rangers.

Niente da fare per l’Inter di Simone Inzaghi che contro il Bayern di Nagelsmann ne esce sconfitta 2-0. Aggressivo e asfissiante per tutti i 90 minuti il pressing della squadra tedesca che non ha permesso ai nerazzurri di respirare un po’. Se da un lato però il Bayern Monaco si presentava così, dall’altro ha avuto anche qualche imprecisione dietro dove in mancanza forse di Lukaku l’Inter non ne ha saputo approfittare. Leroy Sané al 25′ e l’autogol sfortunato di D’ambrosio al 66′ sul tiro proprio del tedesco mettono ko il “Biscione”. In questo girone d’Inferno la prossima settimana alle 18:45 di Martedì 13 Settembre gli uomini di Inzaghi sono chiamati alla vittoria in trasferta contro il Viktoria Plzen che in serata ha subìto 5 gol dal Barcelona con annessa tripletta di Robert Lewandowski.

Al Wanda Metropolitano la partita terminata 2-1 in favore dei padroni di casa contro il Porto ha dell’incredibile. Se per 90 minuti è stata una partita più o meno equilibrata a reti inviolate dove ha visto al 50′ annullare il gol di Koke dal var e la doppia ammonizione a Taremi al 81′, è nel lungo minuto di recupero che succede di tutto e di più. Nel giro di 5 minuti Mario Hermoso diventa l’eroe e allo stesso tempo il “bersaglio” della partita. Infatti dopo aver segnato al 91′, al 96′ si rende protagonista di un fallo di mano in area di rigore con conseguente tiro dal dischetto messo a segno da Mateus Uribe. E quando tutto sembrava finito che a metterci una pezza al compagno ci pensa la vecchia volpe Antoine Griezmann che di testa regala i 3 punti all’Atletico. Vittoria anche per il Club Brugge 1-0 contro il Bayer Leverkusen.

Per concludere nel gruppo D vincono il Tottenham di Antonio Conte e a sorpresa lo Sporting Lisbona in Germania contro i vincitori della scorsa Europa League. Esordio amaro per l’ex allenatore dell’Hellas Verona e attuale tecnico del Marsiglia Igor Tudor messo ko dalla doppietta del neoacquisto Richarlison. Debutto vincente invece dello Sporting Lisbona che contro l’Eintracht Francoforte cala il tris prendosi i primi 3 punti. Protagonisti della serata: M. Edwards al 65′, Trincao al 67′ e Nuno Santos al 82′.